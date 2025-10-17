Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом - 17.10.2025
Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом
Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. В пятницу состоялся телефонный разговор Путина с Орбаном. "Владимир Путин проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице", - говорится в сообщении. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
13:45 17.10.2025
 
Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом

Путин проинформировал Орбана об основном содержании беседы с Трампом

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с экипажем танка "Алеша"
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.
В пятницу состоялся телефонный разговор Путина с Орбаном.
"Владимир Путин проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице", - говорится в сообщении.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США
Политика
 
 
