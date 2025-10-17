https://1prime.ru/20251017/putin-863632789.html

Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом

Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом - 17.10.2025, ПРАЙМ

Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом

Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T13:45+0300

2025-10-17T13:45+0300

2025-10-17T13:45+0300

политика

россия

сша

венгрия

будапешт

владимир путин

дональд трамп

виктор орбан

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c1a7c887b89ae2be9259c51e244b0f92.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. В пятницу состоялся телефонный разговор Путина с Орбаном. "Владимир Путин проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице", - говорится в сообщении. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.

https://1prime.ru/20251017/sammit-863630942.html

сша

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, венгрия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, в мире