https://1prime.ru/20251017/putin-863632789.html
Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом
Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом - 17.10.2025, ПРАЙМ
Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом
Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T13:45+0300
2025-10-17T13:45+0300
2025-10-17T13:45+0300
политика
россия
сша
венгрия
будапешт
владимир путин
дональд трамп
виктор орбан
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c1a7c887b89ae2be9259c51e244b0f92.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об основном содержании своей беседы с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. В пятницу состоялся телефонный разговор Путина с Орбаном. "Владимир Путин проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице", - говорится в сообщении. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
https://1prime.ru/20251017/sammit-863630942.html
сша
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f5f23a5776aba6532cfeeb174dbc4eb6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, венгрия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, в мире
Политика, РОССИЯ, США, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан, В мире
Путин проинформировал Орбана о беседе с Трампом
Путин проинформировал Орбана об основном содержании беседы с Трампом