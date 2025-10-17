https://1prime.ru/20251017/putin-863645979.html

Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT

Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT - 17.10.2025, ПРАЙМ

Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT

Президент России Владимир Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT, передает корреспондент РИА Новости. | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T19:09+0300

2025-10-17T19:09+0300

2025-10-17T19:09+0300

технологии

лондон

латинская америка

аргентина

дмитрий песков

маргарита симоньян

rt

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключал, что президент в пятницу лично поздравит коллектив RT с 20-летием телеканала. Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов. Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели. За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру. Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.

https://1prime.ru/20250730/rt-860126398.html

https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862958528.html

лондон

латинская америка

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, лондон, латинская америка, аргентина, дмитрий песков, маргарита симоньян, rt