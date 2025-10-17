https://1prime.ru/20251017/putin-863648276.html
Путин поблагодарил коллектив телеканала RT за отстаивание правды
россия
общество
владимир путин
rt
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллектив телеканала RT за то, что они настойчиво отстаивают правду. "Благодарю ваш деятельный, творческий, сплоченный коллектив за высокий профессионализм, за преданность профессии и долгу. За то, что вы смело, самоотверженно и настойчиво отстаиваете правду в глобальном информационном пространстве", - сказал Путин в ходе выступления, посвященного 20-летию телеканала RT.
