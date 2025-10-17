Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России - 17.10.2025
Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России
Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России - 17.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России
Суверенитет России, за который она будет всегда бороться, зависит от способности доносить до людей объективную и непредвзятую информацию, заявил президент РФ... | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Суверенитет России, за который она будет всегда бороться, зависит от способности доносить до людей объективную и непредвзятую информацию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, что суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит в том числе и от нашей способности доносить для людей на планете объективную, непредвзятую информацию", - сказал Путин в ходе выступления, посвященного юбилею телеканала RT.
Новости
россия, общество, рф, владимир путин, rt
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, RT
20:01 17.10.2025
 
Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России

Путин: суверенитет России зависит и от способности доносить непредвзятую информацию

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Суверенитет России, за который она будет всегда бороться, зависит от способности доносить до людей объективную и непредвзятую информацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, что суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит в том числе и от нашей способности доносить для людей на планете объективную, непредвзятую информацию", - сказал Путин в ходе выступления, посвященного юбилею телеканала RT.
