Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России

2025-10-17T20:01+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Суверенитет России, за который она будет всегда бороться, зависит от способности доносить до людей объективную и непредвзятую информацию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, что суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит в том числе и от нашей способности доносить для людей на планете объективную, непредвзятую информацию", - сказал Путин в ходе выступления, посвященного юбилею телеканала RT.

2025

