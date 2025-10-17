https://1prime.ru/20251017/putin-863648528.html
Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России
Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России - 17.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России
Суверенитет России, за который она будет всегда бороться, зависит от способности доносить до людей объективную и непредвзятую информацию, заявил президент РФ... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T20:01+0300
2025-10-17T20:01+0300
2025-10-17T20:01+0300
россия
общество
рф
владимир путин
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860213533_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_8d14a4f8c33b6d83b7f7c4ea13a6cef4.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Суверенитет России, за который она будет всегда бороться, зависит от способности доносить до людей объективную и непредвзятую информацию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, что суверенитет России, за который мы боролись, продолжаем бороться и будем бороться всегда, зависит в том числе и от нашей способности доносить для людей на планете объективную, непредвзятую информацию", - сказал Путин в ходе выступления, посвященного юбилею телеканала RT.
https://1prime.ru/20251017/putin-863648276.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860213533_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_0bd1c833b6c69902de3f5d5f052a39f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин, rt
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, RT
Путин рассказал, от чего в том числе зависит суверенитет России
Путин: суверенитет России зависит и от способности доносить непредвзятую информацию