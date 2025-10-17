Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил Симоньян с юбилеем RT и всех, кто работает на телеканале
2025-10-17T20:22+0300
2025-10-17T20:22+0300
россия
рф
лондон
латинская америка
маргарита симоньян
владимир путин
rt
большой театр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с юбилеем RT и всех, кто работал и работает на телеканале. "Сегодня поздравляю с юбилеем всех, кто работал и работает на телеканале. И, конечно, Маргариту Симоньян, вашего лидера, бессменного главного редактора", - сказал Путин в Большом театре по случаю празднования 20-летия телеканала RT. Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов. Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели. За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру. Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
рф
лондон
латинская америка
россия, рф, лондон, латинская америка, маргарита симоньян, владимир путин, rt, большой театр
РОССИЯ, РФ, ЛОНДОН, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, RT, Большой театр
20:22 17.10.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с юбилеем RT и всех, кто работал и работает на телеканале.
"Сегодня поздравляю с юбилеем всех, кто работал и работает на телеканале. И, конечно, Маргариту Симоньян, вашего лидера, бессменного главного редактора", - сказал Путин в Большом театре по случаю празднования 20-летия телеканала RT.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
