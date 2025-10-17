https://1prime.ru/20251017/putin-863649125.html

Путин поздравил Симоньян с юбилеем RT и всех, кто работает на телеканале

Путин поздравил Симоньян с юбилеем RT и всех, кто работает на телеканале

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного редактора телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян с юбилеем RT и всех, кто работал и работает на телеканале. "Сегодня поздравляю с юбилеем всех, кто работал и работает на телеканале. И, конечно, Маргариту Симоньян, вашего лидера, бессменного главного редактора", - сказал Путин в Большом театре по случаю празднования 20-летия телеканала RT. Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов. Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели. За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру. Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.

