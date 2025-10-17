https://1prime.ru/20251017/razgovor-863615010.html

"Постепенно уничтожать": в Киеве сделали заявление о беседе Путина и Трампа

"Постепенно уничтожать": в Киеве сделали заявление о беседе Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ

"Постепенно уничтожать": в Киеве сделали заявление о беседе Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин показал американскому лидеру Дональду Трампу, что запугивания не работают на него, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T07:13+0300

2025-10-17T07:13+0300

2025-10-17T07:13+0300

киев

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

олег соскин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861320051_0:11:3603:2038_1920x0_80_0_0_15749cbf7de4da09d4e385e0eea3fcd8.jpg

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин показал американскому лидеру Дональду Трампу, что запугивания не работают на него, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. "Он (Трамп. — Прим. Ред.) попытался напугать Путина Tomahawk и другими средствами. Но Путин на это не поддается", — подчеркнул он. Эксперт также выделил удивительное стратегическое мышление российского главы, которое помогает ему принимать верные решения в самых сложных условиях. "Путин — крайне опытный стратег. У него есть особенно серьезная способность — проводить долгие партии, медленно ослабляя противника. <…> Теперь он снова вышел победителем, понимаете?" — подытожил Соскин. В начале недели Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме. Глава киевской администрации, в свою очередь, выразил надежду на то, что сможет вновь просить о предоставлении дальнобойного оружия на встрече с американским президентом. На прошлой неделе Трамп заявил, что почти готов к решению о поставках крылатых ракет США Украине, но хочет понять, как Киев планирует их применять. Тем не менее, после его разговора с президентом России Владимиром Путиным, касательно возможного решения о передаче Украине ракет Tomahawk, Трамп заметил, что США сами нуждаются в этом вооружении.

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, олег соскин