"Постепенно уничтожать": в Киеве сделали заявление о беседе Путина и Трампа - 17.10.2025
"Постепенно уничтожать": в Киеве сделали заявление о беседе Путина и Трампа
"Постепенно уничтожать": в Киеве сделали заявление о беседе Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
"Постепенно уничтожать": в Киеве сделали заявление о беседе Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин показал американскому лидеру Дональду Трампу, что запугивания не работают на него, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T07:13+0300
2025-10-17T07:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861320051_0:11:3603:2038_1920x0_80_0_0_15749cbf7de4da09d4e385e0eea3fcd8.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин показал американскому лидеру Дональду Трампу, что запугивания не работают на него, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. "Он (Трамп. — Прим. Ред.) попытался напугать Путина Tomahawk и другими средствами. Но Путин на это не поддается", — подчеркнул он. Эксперт также выделил удивительное стратегическое мышление российского главы, которое помогает ему принимать верные решения в самых сложных условиях. "Путин — крайне опытный стратег. У него есть особенно серьезная способность — проводить долгие партии, медленно ослабляя противника. &lt;…&gt; Теперь он снова вышел победителем, понимаете?" — подытожил Соскин. В начале недели Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме. Глава киевской администрации, в свою очередь, выразил надежду на то, что сможет вновь просить о предоставлении дальнобойного оружия на встрече с американским президентом. На прошлой неделе Трамп заявил, что почти готов к решению о поставках крылатых ракет США Украине, но хочет понять, как Киев планирует их применять. Тем не менее, после его разговора с президентом России Владимиром Путиным, касательно возможного решения о передаче Украине ракет Tomahawk, Трамп заметил, что США сами нуждаются в этом вооружении.
07:13 17.10.2025
 
"Постепенно уничтожать": в Киеве сделали заявление о беседе Путина и Трампа

Соскин: Трамп должен понять, что запугать Путина невозможно

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин показал американскому лидеру Дональду Трампу, что запугивания не работают на него, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) попытался напугать Путина Tomahawk и другими средствами. Но Путин на это не поддается", — подчеркнул он.
Эксперт также выделил удивительное стратегическое мышление российского главы, которое помогает ему принимать верные решения в самых сложных условиях.
"Путин — крайне опытный стратег. У него есть особенно серьезная способность — проводить долгие партии, медленно ослабляя противника. <…> Теперь он снова вышел победителем, понимаете?" — подытожил Соскин.
В начале недели Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме. Глава киевской администрации, в свою очередь, выразил надежду на то, что сможет вновь просить о предоставлении дальнобойного оружия на встрече с американским президентом.
На прошлой неделе Трамп заявил, что почти готов к решению о поставках крылатых ракет США Украине, но хочет понять, как Киев планирует их применять. Тем не менее, после его разговора с президентом России Владимиром Путиным, касательно возможного решения о передаче Украине ракет Tomahawk, Трамп заметил, что США сами нуждаются в этом вооружении.
 
Заголовок открываемого материала