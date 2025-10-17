https://1prime.ru/20251017/razgovor-863621193.html
Нарышкин рассказал о разговоре президентов России и США
Нарышкин рассказал о разговоре президентов России и США
2025-10-17T09:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621038_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_aa7fc21e372904d7201a5555249d93c4.jpg
САМАРКАНД, 17 окт - ПРАЙМ. Вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk обсуждался накануне в ходе телефонного разговора между президентами России и США, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин "Вопрос (о ракетах Tomahawk – ред.) во всяком случае частично, обсуждался вчера во время телефонного разговора между президентами России и США", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания глав разведок стран СНГ.
Нарышкин рассказал о разговоре президентов России и США
