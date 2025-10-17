Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарышкин рассказал о разговоре президентов России и США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Нарышкин рассказал о разговоре президентов России и США
Нарышкин рассказал о разговоре президентов России и США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Нарышкин рассказал о разговоре президентов России и США
2025-10-17T09:42+0300
2025-10-17T09:42+0300
САМАРКАНД, 17 окт - ПРАЙМ. Вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk обсуждался накануне в ходе телефонного разговора между президентами России и США, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин "Вопрос (о ракетах Tomahawk – ред.) во всяком случае частично, обсуждался вчера во время телефонного разговора между президентами России и США", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания глав разведок стран СНГ.
09:42 17.10.2025
 
Нарышкин рассказал о разговоре президентов России и США

Нарышкин: Путин и Трамп обсудили возможность поставок Украине ракет Tomahawk

САМАРКАНД, 17 окт - ПРАЙМ. Вопрос о возможных поставках Украине ракет Tomahawk обсуждался накануне в ходе телефонного разговора между президентами России и США, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
"Вопрос (о ракетах Tomahawk – ред.) во всяком случае частично, обсуждался вчера во время телефонного разговора между президентами России и США", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания глав разведок стран СНГ.
 
