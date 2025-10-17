https://1prime.ru/20251017/razgovor-863631115.html
Путин провел телефонный разговор с Орбаном
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Господин Орбан тоже говорил о том, что имеет в виду переговорить с Путиным. Вот этот телефонный разговор состоялся", - сказал Песков журналистам.
