https://1prime.ru/20251017/razgovor-863631115.html

Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Путин провел телефонный разговор с Орбаном - 17.10.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с Орбаном

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T13:10+0300

2025-10-17T13:10+0300

2025-10-17T13:10+0300

россия

общество

рф

венгрия

владимир путин

виктор орбан

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Господин Орбан тоже говорил о том, что имеет в виду переговорить с Путиным. Вот этот телефонный разговор состоялся", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20251017/sammit-863622790.html

рф

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, венгрия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков