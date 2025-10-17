https://1prime.ru/20251017/risk-863647525.html

Глава ВТО прокомментировала рост напряженности в отношениях США и Китая

Глава ВТО прокомментировала рост напряженности в отношениях США и Китая

мировая экономика

сша

китай

дональд трамп

вто

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что растущая напряженность в отношениях США и Китая остается серьезным риском для мировой торговли, так как нарушение торговых связей между державами приводит к росту протекционизма. "Нарушение торговых связей подпитывает протекционистские настроения. Растущая напряженность между США и Китаем остается серьезным риском", - сообщила Оконджо-Ивеала в интервью агентству Рейтер. Оконджо-Ивеала подчеркнула, что сохраняет надежду на деэскалацию напряженности в отношениях США и КНР, так как разрыв отношений двух крупнейших экономик планеты затронет весь мир. Она добавила, что продолжение конфликта двух торговых блоков может привести к потере до 7% мирового ВВП и упадку благосостояния в развивающихся странах. Как передает агентство, в интервью Оконджо-Ивеала выразила благодарность США за решение убрать ВТО из списка международных организаций, которым они сократят финансирование. Ранее в миссии КНР при Всемирной торговой организации обвинили США в развязывании глобальной торговой войны, которая ущемляет законные права и интересы других стран. Там отметили, что США в одностороннем порядке вводят пошлины и используют их в качестве рычага давления, чтобы "принуждать некоторых членов к заключению дискриминационных и исключительных соглашений". Согласно миссии КНР, внутреннее законодательство США нарушает правила ВТО. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о торговой войне с Китаем. В прошлую пятницу он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли.

