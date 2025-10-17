https://1prime.ru/20251017/rosseti-863642046.html

"Россети" рассказали о повышении надежности энергосетей в регионах

МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. О результатах работы группы "Россети" в качестве системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО), которые стали центрами ответственности за надежность электроснабжения в регионах рассказал первый замгендиректора "Россетей" Андрей Муров на заседании Госсовета по энергетике.Во всех 69 субъектах РФ, где "Россети" представлены в распределительном комплексе, проведена большая договорная работа для реализации новых функций. Среди них – прием на баланс инфраструктуры у территориальных сетевых организаций (ТСО), утративших свой статус. Оформлены права собственности на более чем 5,2 тысячи бесхозяйных объектов.Также ведется работа по передаче во владение и пользование СТСО электросетевого имущества, принадлежащего субъектам РФ и муниципальным образованиям. Подготовлено уже более 2,1 тысячи договоров, при необходимости ведется судебная работа.СТСО приступили к экспертизе проектов инвестиционных программ и тарифных заявок сторонних ТСО. Эта мера показала эффективность, так как выявлены многочисленные нарушения, связанные с предоставлением недостоверных данных и нецелевым использованием тарифных средств. Результат этой работы окажет влияние на обоснованность распределения тарифного ресурса,необходимого для реновации и развития инфраструктуры."Правительство РФ проводит активную работу по совершенствованию нормативной базы, регулирующей деятельность сетевых организаций. Мы часто сталкиваемся с необходимостью "подхвата" сетей, которые находятся в плохом техническом состоянии. Поэтому поддерживаем работу Минэнерго России по изменению критериев ТСО", – подчеркнул Андрей Муров.

