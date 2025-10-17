Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-президент США заявил, что Россия и Украина еще не готовы к сделке - 17.10.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США заявил, что Россия и Украина еще не готовы к сделке
Вице-президент США заявил, что Россия и Украина еще не готовы к сделке - 17.10.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США заявил, что Россия и Украина еще не готовы к сделке
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию конфликта. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T04:37+0300
2025-10-17T04:37+0300
Вице-президент США заявил, что Россия и Украина еще не готовы к сделке

Вэнс: Россия и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию

ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию конфликта.
"Несмотря на всю энергичную дипломатию президента США, для того, чтобы люди оказались у финишной черты, нужны две стороны, готовые к сделке. Сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы ее продолжим, русские и украинцы не пришли к точке, в которой они смогут заключить сделку", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина с начала второго срока американского президента.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России приехать в Москву для переговоров.
 
