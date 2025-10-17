https://1prime.ru/20251017/rossija-863612559.html

Россия нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею

Россия нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею - 17.10.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею

Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекорда с конца 2023 года, впервые за 1,5 года став лидером в списке экспортеров, выяснило... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T05:17+0300

2025-10-17T05:17+0300

2025-10-17T05:17+0300

экономика

бизнес

россия

южная корея

сеул

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863612559.jpg?1760667423

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила поставки морепродуктов в Южную Корею до рекорда с конца 2023 года, впервые за 1,5 года став лидером в списке экспортеров, выяснило РИА Новости, изучив данные южнокорейской статслужбы. Всего в сентябре Сеул закупил у Москвы морепродуктов на 104,9 миллиона долларов, что стало максимумом с декабря 2023 года. За месяц поставки выросли в 1,5 раза, а в годовом выражении - почти на 28%. Таким образом, по итогам сентября Россия впервые с февраля 2024 года стала главным поставщиком морепродуктов в Южную Корею. Кроме нее, в топ-5 вошли Китай (100,4 миллиона долларов), Вьетнам (59,4 миллиона), Норвегия (57,6 миллиона) и США (16,4 миллиона). Больше всего из РФ в Южную Корею в сентябре приезжало крабов - на 39,6 миллиона долларов и мороженой рыбы - на 37,3 миллиона. Кроме того, Сеул импортировал филе и другое мясо рыбы (16,7 миллиона долларов), сушеную, соленую или копченую рыбу (7,4 миллиона), а также мороженых моллюсков (3,7 миллиона). При этом за три квартала поставки российских морепродуктов в Южную Корею увеличились почти на 8% в годовом выражении – до 686,8 миллиона долларов.

южная корея

сеул

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, южная корея, сеул, москва