Продажи новых пикапов в России в сентябре снизились на 25,7%
Продажи новых пикапов в России в сентябре снизились на 25,7% - 17.10.2025, ПРАЙМ
Продажи новых пикапов в России в сентябре снизились на 25,7%
Продажи новых пикапов в России по итогам девяти месяцев 2025 года снизились на 25,7% в годовом выражении и составили 15,2 тысячи штук, в сентябре падение продаж | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T07:18+0300
2025-10-17T07:18+0300
2025-10-17T07:18+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Продажи новых пикапов в России по итогам девяти месяцев 2025 года снизились на 25,7% в годовом выражении и составили 15,2 тысячи штук, в сентябре падение продаж составило 40% к сентябрю 2024 года, до 1 652 штук, следует из собственных данных агентства "Автостат".
Сентябрь стал седьмым месяцем подряд, когда продажи в этом сегменте показывают отрицательную динамику в годовом выражении, и вторым подряд со снижением на 40%.
Самой популярной маркой пикапов в сентябре стал китайский JAC, результат которого составил 429 проданных машин (-32,7%). На втором месте - китайский Great Wall с 247 реализованными автомобилями (-53,3%).
В тройку лидеров впервые вошел американский бренд RAM, машины которого не поставляются в Россию официально. Его результат продаж в сентябре - 202 пикапа (+55,4%). В топ-5 также вошли китайский Changan (-56,3%) и российский Sollers (-48,8%).
Лидером среди моделей стал JAC T9, который в сентябре купили 327 раз (-14,2%), а на второе место попал RAM 1500, занимающий 100% продаж своей марки. С отставанием в два проданных экземпляра (всего 200 штук) идет Great Wall Poer (-46,7%), а замыкают пятерку лидеров Changan Hunter (176 штук; -56,7%) и УАЗ "Пикап" (132 штуки; -58,5%)
