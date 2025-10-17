Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще путешествовать с детьми на осенние каникулы - 17.10.2025
Россияне стали чаще путешествовать с детьми на осенние каникулы
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Спрос россиян на путешествия с детьми в период осенних каникул в этом году вырос более чем на 40% к аналогичному периоду прошлого года, а за границу - на треть, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Компания проанализировала отельные бронирования на период с 25 октября по 2 ноября, когда в большинстве российских школ пройдут осенние каникулы. "В целом мы наблюдаем, что количество поездок во время осенних каникул выросло. Так, число забронированных через наш сервис отелей с детьми увеличилось на 43%. Отдыхать именно за границей в этом году будет на 28% больше россиян с детьми", - говорится в сообщении. Доля отельных бронирований в других странах увеличилась и достигла 41%, остальные заказы пришлись на Россию, добавили в сервисе. На первом месте среди стран, где россияне забронировали проживание на предстоящие школьные каникулы, находятся ОАЭ с долей отельных заказов в 14%. "На втором месте по популярности оказался Таиланд, куда поедут 13,2% туристов, на третьем - Китай с долей 11,8%. В пятерку также вошли Турция (доля - 11%) и Япония (8,1%). Кроме того, россияне с детьми будут отдыхать во Франции (8,1%), Италии (5,4%), Беларуси (5,1%), Испании (3,9%) и Грузии (3,7%)", - указали в OneTwoTrip. Самый заметный рост спроса зафиксирован на поездки в Китай, а также в Испанию и в Белоруссию. Наибольшее снижение интереса отмечено у Италии.
04:52 17.10.2025
 
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Спрос россиян на путешествия с детьми в период осенних каникул в этом году вырос более чем на 40% к аналогичному периоду прошлого года, а за границу - на треть, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Компания проанализировала отельные бронирования на период с 25 октября по 2 ноября, когда в большинстве российских школ пройдут осенние каникулы.
"В целом мы наблюдаем, что количество поездок во время осенних каникул выросло. Так, число забронированных через наш сервис отелей с детьми увеличилось на 43%. Отдыхать именно за границей в этом году будет на 28% больше россиян с детьми", - говорится в сообщении.
Доля отельных бронирований в других странах увеличилась и достигла 41%, остальные заказы пришлись на Россию, добавили в сервисе.
На первом месте среди стран, где россияне забронировали проживание на предстоящие школьные каникулы, находятся ОАЭ с долей отельных заказов в 14%. "На втором месте по популярности оказался Таиланд, куда поедут 13,2% туристов, на третьем - Китай с долей 11,8%. В пятерку также вошли Турция (доля - 11%) и Япония (8,1%). Кроме того, россияне с детьми будут отдыхать во Франции (8,1%), Италии (5,4%), Беларуси (5,1%), Испании (3,9%) и Грузии (3,7%)", - указали в OneTwoTrip.
Самый заметный рост спроса зафиксирован на поездки в Китай, а также в Испанию и в Белоруссию. Наибольшее снижение интереса отмечено у Италии.
 
