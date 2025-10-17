https://1prime.ru/20251017/rossijane-863612184.html

Россияне стали чаще путешествовать с детьми на осенние каникулы

Россияне стали чаще путешествовать с детьми на осенние каникулы - 17.10.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще путешествовать с детьми на осенние каникулы

Спрос россиян на путешествия с детьми в период осенних каникул в этом году вырос более чем на 40% к аналогичному периоду прошлого года, а за границу - на треть, | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T04:52+0300

2025-10-17T04:52+0300

2025-10-17T04:52+0300

туризм

бизнес

россия

китай

италия

белоруссия

onetwotrip

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863612184.jpg?1760665978

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Спрос россиян на путешествия с детьми в период осенних каникул в этом году вырос более чем на 40% к аналогичному периоду прошлого года, а за границу - на треть, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Компания проанализировала отельные бронирования на период с 25 октября по 2 ноября, когда в большинстве российских школ пройдут осенние каникулы. "В целом мы наблюдаем, что количество поездок во время осенних каникул выросло. Так, число забронированных через наш сервис отелей с детьми увеличилось на 43%. Отдыхать именно за границей в этом году будет на 28% больше россиян с детьми", - говорится в сообщении. Доля отельных бронирований в других странах увеличилась и достигла 41%, остальные заказы пришлись на Россию, добавили в сервисе. На первом месте среди стран, где россияне забронировали проживание на предстоящие школьные каникулы, находятся ОАЭ с долей отельных заказов в 14%. "На втором месте по популярности оказался Таиланд, куда поедут 13,2% туристов, на третьем - Китай с долей 11,8%. В пятерку также вошли Турция (доля - 11%) и Япония (8,1%). Кроме того, россияне с детьми будут отдыхать во Франции (8,1%), Италии (5,4%), Беларуси (5,1%), Испании (3,9%) и Грузии (3,7%)", - указали в OneTwoTrip. Самый заметный рост спроса зафиксирован на поездки в Китай, а также в Испанию и в Белоруссию. Наибольшее снижение интереса отмечено у Италии.

китай

италия

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, китай, италия, белоруссия, onetwotrip