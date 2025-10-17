https://1prime.ru/20251017/rossiya-863611242.html

МОСКВА, 17 октября — ПРАЙМ. Грядущее совещание между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, согласно материалам британского издания The Telegraph, станет неприятной неожиданностью для Евросоюза. "Заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине станет болезненным ударом для Европы", — сообщает статья. Британская газета отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий лидеров в своей стране, лишь усилит свои позиции и сделает сложнее для ЕС ослабление его власти. "Это станет ударом для тех в ЕС, кто надеялся, что Орбана сможет сместить (Лидер оппозиционной партии "Тиса". — Прим. Ред.) Петер Мадьяр, консерватор, выступающий за членство в ЕС, который, согласно опросам, опережает старейшего лидера блока", — подчеркивается в статье. В четверг состоялся самый долгий из всех восьми телефонных разговоров Трампа и Путина с начала второго срока президентства Трампа. Юрий Ушаков, помощник Владимира Путина, сообщил, что особое внимание в разговоре было уделено кризису на Украине. Американский президент выразил намерение встретиться с Путиным в Будапеште. Виктор Орбан подтвердил, что уже обсудил это с Трампом, и подготовка к саммиту идет активными темпами.

