Миллер: рост энергопотребления в мире – интересная тенденция

Миллер: рост энергопотребления в мире – интересная тенденция

2025-10-17T07:45+0300

2025-10-17T07:45+0300

2025-10-17T07:45+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Темы, касающиеся центров обработки данных (ЦОДов) и майнинга криптовалют, были затронуты во время пленарной сессии в рамках Российской энергетической недели несколько раз, связанный с ними рост энергопотребления в мире является интересной тенденцией, сказал журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Мне пленарное заседание понравилось, потому что эта тема – ЦОДов и майнинга, искусственного интеллекта, – звучала у некоторых выступающих несколько раз и звучала очень правильно. И когда звучали слова в отношении роста энергопотребления – это интересная тенденция", – сказал он в кулуарах РЭН. Миллер напомнил о своем выступлении, состоявшемся в начале октября в ходе Петербургского международного газового форума. Тогда он отмечал, что газовая генерация и цифровизация – "близнецы-братья", которые не существуют друг без друга. Очень большой удельный вес в приросте электропотребления – в частности, газовой генерации, которой отдают предпочтение в цифровизации за счет надежности поставок по объему и непрерывности этих поставок, – имеют ЦОДы, указывал Миллер. С ростом роли ЦОДов в развитых экономиках увеличивается потребление газовой генерации, говорил он. Соответственно, растет роль потребления газа, увеличиваются удельные показатели на градус температуры, которые требуются для развитой экономики, подчеркивал Миллер. "Я говорил, что мы фиксируем одну и ту же температуру в развитой экономике, не только российской, и смотрим динамику, что при одной и той же температуре происходит, какие изменения, в частности, по газовому потреблению. В частности, по росту энергопотребления. Мы видим, что происходит рост удельного энергопотребления на градус температуры", – отметил он. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на РЭН говорил об этом в развитии города, указал Миллер. Динамика роста энергопотребления, которую можно наблюдать через температуру, – "абсолютно объективная вещь, она зафиксирована на один и тот же уровень", добавил он.

