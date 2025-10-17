Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Румынии десятки поездов могут отменить из-за долгов перевозчика - 17.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251017/rumyniya-863626909.html
2025-10-17T11:41+0300
2025-10-17T11:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76702/55/767025598_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_2f0212654295355218cbd5a0ae79cf25.jpg
КИШИНЁВ, 17 окт — ПРАЙМ. В Румынии десятки региональных и межрегиональных рейсов поездов могут быть отменены из-за долгов национального железнодорожного перевозчика (CFR Călători) перед управляющей компанией CFR, ответственной за содержание железнодорожной инфраструктуры, сообщает бухарестский телеканал Antena 3. "CFR SA (государственная компания, обслуживающая большинство пассажирских маршрутов страны – ред.) временно приостанавливает предоставление услуг по доступу к железнодорожной инфраструктуре для операторов железнодорожного транспорта, которые просрочили сроки оплаты, предусмотренные в договорах, заключенных с CFR SA, до уплаты соответствующих тарифов. В случае непогашения задолженности доступ к железнодорожной инфраструктуре будет приостановлен, что приведёт к отмене десятков маршрутов по стране", — приводит Antena 3 выдержку из внутреннего письма компании. Речь идёт о возможных сбоях в сообщении между крупнейшими городами — Бухарестом, Клуж-Напокой, Тимишоарой, Яссами и Констанцей. Представители перевозчика отмечают, что "переговоры с министерством транспорта и администрацией инфраструктуры продолжаются" и что приоритетом остаётся "сохранение стабильного пассажирского сообщения".
11:41 17.10.2025
 
© fotolia.com / Harald BiebelЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Железнодорожные пути. Архивное фото
© fotolia.com / Harald Biebel
КИШИНЁВ, 17 окт — ПРАЙМ. В Румынии десятки региональных и межрегиональных рейсов поездов могут быть отменены из-за долгов национального железнодорожного перевозчика (CFR Călători) перед управляющей компанией CFR, ответственной за содержание железнодорожной инфраструктуры, сообщает бухарестский телеканал Antena 3.
"CFR SA (государственная компания, обслуживающая большинство пассажирских маршрутов страны – ред.) временно приостанавливает предоставление услуг по доступу к железнодорожной инфраструктуре для операторов железнодорожного транспорта, которые просрочили сроки оплаты, предусмотренные в договорах, заключенных с CFR SA, до уплаты соответствующих тарифов. В случае непогашения задолженности доступ к железнодорожной инфраструктуре будет приостановлен, что приведёт к отмене десятков маршрутов по стране", — приводит Antena 3 выдержку из внутреннего письма компании.
Речь идёт о возможных сбоях в сообщении между крупнейшими городами — Бухарестом, Клуж-Напокой, Тимишоарой, Яссами и Констанцей.
Представители перевозчика отмечают, что "переговоры с министерством транспорта и администрацией инфраструктуры продолжаются" и что приоритетом остаётся "сохранение стабильного пассажирского сообщения".
 
