В Румынии десятки поездов могут отменить из-за долгов перевозчика

В Румынии десятки поездов могут отменить из-за долгов перевозчика

2025-10-17T11:41+0300

КИШИНЁВ, 17 окт — ПРАЙМ. В Румынии десятки региональных и межрегиональных рейсов поездов могут быть отменены из-за долгов национального железнодорожного перевозчика (CFR Călători) перед управляющей компанией CFR, ответственной за содержание железнодорожной инфраструктуры, сообщает бухарестский телеканал Antena 3. "CFR SA (государственная компания, обслуживающая большинство пассажирских маршрутов страны – ред.) временно приостанавливает предоставление услуг по доступу к железнодорожной инфраструктуре для операторов железнодорожного транспорта, которые просрочили сроки оплаты, предусмотренные в договорах, заключенных с CFR SA, до уплаты соответствующих тарифов. В случае непогашения задолженности доступ к железнодорожной инфраструктуре будет приостановлен, что приведёт к отмене десятков маршрутов по стране", — приводит Antena 3 выдержку из внутреннего письма компании. Речь идёт о возможных сбоях в сообщении между крупнейшими городами — Бухарестом, Клуж-Напокой, Тимишоарой, Яссами и Констанцей. Представители перевозчика отмечают, что "переговоры с министерством транспорта и администрацией инфраструктуры продолжаются" и что приоритетом остаётся "сохранение стабильного пассажирского сообщения".

