РЖД оптимизируют штат управленцев

РЖД оптимизируют штат управленцев

2025-10-17T12:23+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. РЖД оптимизируют штат управленцев из-за снижения объемов работы и экономической ситуации, прежде всего сократят имеющиеся вакансии и введут ограничения на прием новых сотрудников, сообщили РИА Новости в компании. Ранее Telegram-канал Vgudok опубликовал документ РЖД о планах оптимизации штата управления. В РЖД РИА Новости подтвердили подлинность документа. "Оптимизация штатной численности аппарата управления РЖД направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации. Прежде всего будут сокращены имеющиеся вакансии и введены ограничения на прием новых сотрудников", - сообщили в РЖД. Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре 2025 года снизилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в сентябре - на 3,3% в годовом выражении, сообщала компания. По итогам всего 2025 года компания ожидает снижение погрузки на 6%, сообщала в интервью РИА Новости в начале октября замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Всего в РЖД трудятся почти 700 тысяч человек.

