РЖД разработают новые подходы к пассажирскому сервису

2025-10-17T14:59+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. РЖД предстоит выработать новые подходы к пассажирскому сервису и применять их в высокоскоростных поездах, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров. "Сегодня в ходе сетевого селекторного совещания, приуроченного ко Дню работников пассажирского комплекса холдинга РЖД, глава компании Олег Белозёров заявил о разработке новых подходов к развитию пассажирских сервисов", - говорится в сообщении РЖД. По его словам, отправной точкой для кардинальных изменений в пассажирском комплексе стал 2016 год, объявленный Годом пассажира. Обновился подвижной состав, введены новые маршруты, повышено качество услуг, отметил Белозеров. "Одним словом, подняли работу пассажирского комплекса на гораздо более высокий качественный уровень. Успех Года пассажира в значительной степени приблизил компанию к реализации проекта ВСМ, который призван не только перевести нас на новый технологический уклад, но и в корне преобразить компанию изнутри. Это касается и структуры пассажирского блока, корпоративной культуры, подходов к сервису. Сейчас мы закладываем основы на годы вперёд", - цитируют РЖД слова Белозёрова. Глава компании с учетом опыта десятилетней давности предложил объявить 2026 год Годом пассажира. "Он отметил, что будет проведён аудит по всем направлениям работы пассажирского блока и смежных сегментов, а также разработаны требования к пассажирскому сервису и дополнительным услугам, чтобы потом применять их в поездах ВСМ. Они будут основаны на четырёх слагаемых успеха", - пишут РЖД. Это, комфорт (создание условий в поездке для работы, отдыха и саморазвития), предсказуемость (соответствие услуг заявленным в билете), равенство (отношение к пассажиру не зависит от класса обслуживания) и индивидуальность (развитая система лояльности и формирование индивидуальных условий для постоянных клиентов). Белозёров также поздравил работников пассажирского комплекса и вручил государственные и отраслевые награды. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

