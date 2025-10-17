Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал, когда может пройти саммит Россия — США в Венгрии - 17.10.2025, ПРАЙМ
Политика
Орбан рассказал, когда может пройти саммит Россия — США в Венгрии
Орбан рассказал, когда может пройти саммит Россия — США в Венгрии
2025-10-17T09:02+0300
2025-10-17T09:02+0300
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Саммит РФ-США в Венгрии может состояться через неделю после встреч глав МИД двух стран, которая запланирована на следующей неделе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Вчера президент (США Дональд Трамп - ред.) сказал, чтобы мы готовились, на повестке дня встреча двух министров иностранных дел... Они (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Орбан рассказал, когда может пройти саммит Россия — США в Венгрии

Орбан: саммит РФ — США может состояться через неделю после встреч глав МИД

БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Саммит РФ-США в Венгрии может состояться через неделю после встреч глав МИД двух стран, которая запланирована на следующей неделе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Вчера президент (США Дональд Трамп - ред.) сказал, чтобы мы готовились, на повестке дня встреча двух министров иностранных дел... Они (с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Орбан анонсировал телефонный разговор с Путиным
Политика
 
 
