Telegraph назвала саммит Путина и Трампа в Венгрии унижением для ЕС

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште - это серьезное унижение для Евросоюза, пишет британская газета Telegraph. Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Он также отметил, что госсекретарь США Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита. "Встреча Трампа и Путина в Будапеште - удар для Европы. Саммит сверхдержав в Венгрии - это огромный выигрыш для (премьера Венгрии - ред.) Виктора Орбана и серьезное унижение для ЕС", - говорится в публикации издания. Как отмечает Telegraph, выбор Венгрии в качестве места проведения саммита "сотрет улыбку с лица ЕС", а Орбан, которого называют ближайшим союзником России в ЕС, вероятно, чувствует себя "как кот, добравшийся до сметаны".
