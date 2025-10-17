Telegraph назвала саммит Путина и Трампа в Венгрии унижением для ЕС

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
https://1prime.ru/20251017/sammit-863622790.html
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште - это серьезное унижение для Евросоюза, пишет британская газета Telegraph.
Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Он также отметил, что госсекретарь США Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита.
"Встреча Трампа и Путина в Будапеште - удар для Европы. Саммит сверхдержав в Венгрии - это огромный выигрыш для (премьера Венгрии - ред.) Виктора Орбана и серьезное унижение для ЕС", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Telegraph, выбор Венгрии в качестве места проведения саммита "сотрет улыбку с лица ЕС", а Орбан, которого называют ближайшим союзником России в ЕС, вероятно, чувствует себя "как кот, добравшийся до сметаны".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Орбан рассказал, когда может пройти саммит Россия — США в Венгрии
09:02
 
