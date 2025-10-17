https://1prime.ru/20251017/sammit-863630052.html
Сийярто рассказал, от чего зависит дата саммита России и США в Венгрии
Сийярто рассказал, от чего зависит дата саммита России и США в Венгрии
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Дата и детали саммита РФ и США в Венгрии станут понятны после подготовительной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Если на следующей неделе сможет состояться подготовительная встреча (главы МИД РФ и госсекретаря США - ред.), то тогда будет понятен и дальнейший график подготовки саммита. Тогда можно будет говорить о дате и деталях", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.Министр уточнил, что "все технические вопросы вроде места встречи будут сообщены позже, после того, как будет окончательно выбрана дата".Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
