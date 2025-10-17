Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто рассказал, от чего зависит дата саммита России и США в Венгрии - 17.10.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Сийярто рассказал, от чего зависит дата саммита России и США в Венгрии
2025-10-17T12:57+0300
2025-10-17T13:47+0300
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Дата и детали саммита РФ и США в Венгрии станут понятны после подготовительной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Если на следующей неделе сможет состояться подготовительная встреча (главы МИД РФ и госсекретаря США - ред.), то тогда будет понятен и дальнейший график подготовки саммита. Тогда можно будет говорить о дате и деталях", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.Министр уточнил, что "все технические вопросы вроде места встречи будут сообщены позже, после того, как будет окончательно выбрана дата".Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
12:57 17.10.2025 (обновлено: 13:47 17.10.2025)
 
Сийярто рассказал, от чего зависит дата саммита России и США в Венгрии

Сийярто: дата и детали саммита РФ и США станут понятны после встречи глав МИД

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Дата и детали саммита РФ и США в Венгрии станут понятны после подготовительной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если на следующей неделе сможет состояться подготовительная встреча (главы МИД РФ и госсекретаря США - ред.), то тогда будет понятен и дальнейший график подготовки саммита. Тогда можно будет говорить о дате и деталях", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Министр уточнил, что "все технические вопросы вроде места встречи будут сообщены позже, после того, как будет окончательно выбрана дата".
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Переговоры России и США - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США
13:05
 
Политика
 
 
Заголовок открываемого материала