https://1prime.ru/20251017/sammit-863630942.html
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США
Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T13:05+0300
2025-10-17T13:05+0300
2025-10-17T13:05+0300
россия
венгрия
будапешт
рф
петер сийярто
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке. Венгрия - самая безопасная страна в Европе и одна из самых безопасных стран в мире", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
https://1prime.ru/20251017/sammit-863630052.html
венгрия
будапешт
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, будапешт, рф, петер сийярто, в мире
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, РФ, Петер Сийярто, В мире
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США
Сийярто: Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров России и США