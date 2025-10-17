Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/sammit-863630942.html
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США
Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T13:05+0300
2025-10-17T13:05+0300
россия
венгрия
будапешт
рф
петер сийярто
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке. Венгрия - самая безопасная страна в Европе и одна из самых безопасных стран в мире", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
https://1prime.ru/20251017/sammit-863630052.html
венгрия
будапешт
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, будапешт, рф, петер сийярто, в мире
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, РФ, Петер Сийярто, В мире
13:05 17.10.2025
 
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США

Сийярто: Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров России и США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры России и США
Переговоры России и США - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Переговоры России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке. Венгрия - самая безопасная страна в Европе и одна из самых безопасных стран в мире", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Сийярто рассказал, от чего зависит дата саммита России и США в Венгрии
12:57
 
РОССИЯВЕНГРИЯБудапештРФПетер СийяртоВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала