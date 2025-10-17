https://1prime.ru/20251017/sammit-863630942.html

Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США

Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США - 17.10.2025, ПРАЙМ

Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность саммита России и США

Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T13:05+0300

2025-10-17T13:05+0300

2025-10-17T13:05+0300

россия

венгрия

будапешт

рф

петер сийярто

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg

БУДАПЕШТ, 17 окт - ПРАЙМ. Венгрия готова обеспечить безопасность переговоров РФ и США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Разумеется, мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке. Венгрия - самая безопасная страна в Европе и одна из самых безопасных стран в мире", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

https://1prime.ru/20251017/sammit-863630052.html

венгрия

будапешт

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, будапешт, рф, петер сийярто, в мире