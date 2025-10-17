Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов призвал отменить льготу для импорта самолетов - 17.10.2025
Алиханов призвал отменить льготу для импорта самолетов
России надо будет прекратить режим временного ввоза самолетов из-за рубежа, отменив эту льготу для импорта, когда будут сертифицированы отечественные лайнеры,... | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. России надо будет прекратить режим временного ввоза самолетов из-за рубежа, отменив эту льготу для импорта, когда будут сертифицированы отечественные лайнеры, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. "Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду... но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины, нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, в противном случае в стране может возникнуть диспаритет для самолетов собственного производства и импорта. "Имею в виду, что диспаритет по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний", - уточнил Алиханов. Таможенная процедура временного ввоза подразумевает допуск иностранных товаров в страну с полным отсутствием импортных пошлин и налогов или их частичной уплатой.
12:26 17.10.2025
 
Алиханов призвал отменить льготу для импорта самолетов

Алиханов призвал отменить льготный режим для импорта самолетов из-за рубежа

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. России надо будет прекратить режим временного ввоза самолетов из-за рубежа, отменив эту льготу для импорта, когда будут сертифицированы отечественные лайнеры, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду... но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины, нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По его словам, в противном случае в стране может возникнуть диспаритет для самолетов собственного производства и импорта. "Имею в виду, что диспаритет по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний", - уточнил Алиханов.
Таможенная процедура временного ввоза подразумевает допуск иностранных товаров в страну с полным отсутствием импортных пошлин и налогов или их частичной уплатой.
 
