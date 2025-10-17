https://1prime.ru/20251017/sanktsii-863634151.html
ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России
ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России - 17.10.2025, ПРАЙМ
ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России
Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, в том числе через санкции, и призывает свои страны, включая Венгрию, поддержать 19-й пакет, заявила на брифинге | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T14:27+0300
2025-10-17T14:27+0300
2025-10-17T14:27+0300
экономика
россия
мировая экономика
брюссель
венгрия
будапешт
владимир путин
дональд трамп
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, в том числе через санкции, и призывает свои страны, включая Венгрию, поддержать 19-й пакет, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер. "Мы продолжим оказывать давление на Россию, в том числе в рамках 19-го пакета санкций, который мы призываем поддержать все страны-члены, включая Венгрию", - сказал она, комментируя планируемую в Будапеште встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В пятницу представители стран ЕС продолжают в Брюсселе согласовывать свои позиции по 19-му по счету санкционному пакету. Заседание постпредов стран ЕС запланировано на 15.00 по местному времени (16.00 мск).
https://1prime.ru/20251016/sanktsii-863607995.html
брюссель
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_327f2db15e09fec0eb07a16014aa0c74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, брюссель, венгрия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, ес, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, санкции против РФ
ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России
ЕС призвал все страны, включая Венгрию, поддержать 19-й пакет санкций против РФ