ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России - 17.10.2025
ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России
Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, в том числе через санкции, и призывает свои страны, включая Венгрию, поддержать 19-й пакет, заявила на брифинге
2025-10-17T14:27+0300
2025-10-17T14:27+0300
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, в том числе через санкции, и призывает свои страны, включая Венгрию, поддержать 19-й пакет, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер. "Мы продолжим оказывать давление на Россию, в том числе в рамках 19-го пакета санкций, который мы призываем поддержать все страны-члены, включая Венгрию", - сказал она, комментируя планируемую в Будапеште встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В пятницу представители стран ЕС продолжают в Брюсселе согласовывать свои позиции по 19-му по счету санкционному пакету. Заседание постпредов стран ЕС запланировано на 15.00 по местному времени (16.00 мск).
14:27 17.10.2025
 
ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, в том числе через санкции, и призывает свои страны, включая Венгрию, поддержать 19-й пакет, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
"Мы продолжим оказывать давление на Россию, в том числе в рамках 19-го пакета санкций, который мы призываем поддержать все страны-члены, включая Венгрию", - сказал она, комментируя планируемую в Будапеште встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
В пятницу представители стран ЕС продолжают в Брюсселе согласовывать свои позиции по 19-му по счету санкционному пакету. Заседание постпредов стран ЕС запланировано на 15.00 по местному времени (16.00 мск).
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп
Сейчас не подходящее время для новых санкций против России, заявил Трамп
Вчера, 23:55
 
Экономика РОССИЯ Мировая экономика Брюссель ВЕНГРИЯ Будапешт Владимир Путин Дональд Трамп ЕС санкции против РФ
 
 
