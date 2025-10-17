https://1prime.ru/20251017/sanktsii-863634151.html

ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России

ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России - 17.10.2025, ПРАЙМ

ЕС призвал Венгрию поддержать 19-й пакет санкций против России

Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, в том числе через санкции, и призывает свои страны, включая Венгрию, поддержать 19-й пакет, заявила на брифинге | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T14:27+0300

2025-10-17T14:27+0300

2025-10-17T14:27+0300

экономика

россия

мировая экономика

брюссель

венгрия

будапешт

владимир путин

дональд трамп

ес

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, в том числе через санкции, и призывает свои страны, включая Венгрию, поддержать 19-й пакет, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер. "Мы продолжим оказывать давление на Россию, в том числе в рамках 19-го пакета санкций, который мы призываем поддержать все страны-члены, включая Венгрию", - сказал она, комментируя планируемую в Будапеште встречу между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В пятницу представители стран ЕС продолжают в Брюсселе согласовывать свои позиции по 19-му по счету санкционному пакету. Заседание постпредов стран ЕС запланировано на 15.00 по местному времени (16.00 мск).

https://1prime.ru/20251016/sanktsii-863607995.html

брюссель

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, брюссель, венгрия, будапешт, владимир путин, дональд трамп, ес, санкции против рф