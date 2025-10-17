Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страховые компании Сбера за 9 месяцев выплатили 614 млрд рублей - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/sber-863602519.html
Страховые компании Сбера за 9 месяцев выплатили 614 млрд рублей
Страховые компании Сбера за 9 месяцев выплатили 614 млрд рублей - 17.10.2025, ПРАЙМ
Страховые компании Сбера за 9 месяцев выплатили 614 млрд рублей
Страховые компании Сбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — за 9 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 614 миллиардов... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T10:15+0300
2025-10-17T10:15+0300
сбербанк
руслан вестеровский
финансы
сберстрахование жизни
бизнес
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Страховые компании Сбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — за 9 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 614 миллиардов рублей по договорам страхования, сообщает Сбер. "СберСтрахование жизни" выплатила за указанный период 595,9 миллиарда рублей по программам страхования жизни и здоровья. В том числе по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) клиенты компании получили 299,6 миллиарда рублей — это общий размер накоплений с НСЖ. По договорам страхования жизни с инвестиционной составляющей выплачено 280,3 миллиарда рублей, а по программам кредитного и ипотечного страхования жизни — 15,9 миллиарда рублей. "СберСтрахование" за 9 месяцев 2025 года оказала клиентам помощь на 18,1 миллиарда рублей. Из них 11,2 миллиарда перечислено по программам розничного страхования, 5,4 миллиарда рублей — корпоративного, а оставшиеся 1,5 миллиарда рублей направлены на оплату услуг по полисам добровольного медицинского страхования. В розничном страховании лидируют программы автострахования: на них пришлось 52% от общей суммы выплат физлицам. Водители получили: по полисам ОСАГО — 3 миллиарда рублей, по каско — 2,8 миллиарда. Корпоративным клиентам больше всего выплат направлено по программам страхования имущества — 4,3 миллиарда рублей (79%). На втором месте — выплаты по реализации финансовых рисков: 724,3 миллиона рублей (13%). "Мы исходим из того, что страхование должно помогать в трудных жизненных ситуациях — и не на словах, а на деле. В Сбере мы усилили требования к ипотечному страхованию жизни, чтобы люди были уверены: в экстренной ситуации полис действительно защитит", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
https://1prime.ru/20251008/strakhovanie-863248783.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_26f6a5e80974e6e207723aab1ab461e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сбербанк, руслан вестеровский, финансы, сберстрахование жизни, бизнес, банки
Сбербанк, Руслан Вестеровский, Финансы, СберСтрахование жизни, Бизнес, Банки
10:15 17.10.2025
 

Страховые компании Сбера за 9 месяцев выплатили 614 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Страховые компании Сбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — за 9 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 614 миллиардов рублей по договорам страхования, сообщает Сбер.
"СберСтрахование жизни" выплатила за указанный период 595,9 миллиарда рублей по программам страхования жизни и здоровья. В том числе по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) клиенты компании получили 299,6 миллиарда рублей — это общий размер накоплений с НСЖ.
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
Сбер предложил ввести единый стандарт для кредитного страхования жизни
8 октября, 13:30
По договорам страхования жизни с инвестиционной составляющей выплачено 280,3 миллиарда рублей, а по программам кредитного и ипотечного страхования жизни — 15,9 миллиарда рублей.
"СберСтрахование" за 9 месяцев 2025 года оказала клиентам помощь на 18,1 миллиарда рублей. Из них 11,2 миллиарда перечислено по программам розничного страхования, 5,4 миллиарда рублей — корпоративного, а оставшиеся 1,5 миллиарда рублей направлены на оплату услуг по полисам добровольного медицинского страхования.
В розничном страховании лидируют программы автострахования: на них пришлось 52% от общей суммы выплат физлицам. Водители получили: по полисам ОСАГО — 3 миллиарда рублей, по каско — 2,8 миллиарда.
Корпоративным клиентам больше всего выплат направлено по программам страхования имущества — 4,3 миллиарда рублей (79%). На втором месте — выплаты по реализации финансовых рисков: 724,3 миллиона рублей (13%).
"Мы исходим из того, что страхование должно помогать в трудных жизненных ситуациях — и не на словах, а на деле. В Сбере мы усилили требования к ипотечному страхованию жизни, чтобы люди были уверены: в экстренной ситуации полис действительно защитит", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
 
СбербанкРуслан ВестеровскийФинансыСберСтрахование жизниБизнесБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала