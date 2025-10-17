https://1prime.ru/20251017/sber-863602519.html

Страховые компании Сбера за 9 месяцев выплатили 614 млрд рублей

17.10.2025

Страховые компании Сбера за 9 месяцев выплатили 614 млрд рублей

Страховые компании Сбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — за 9 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 614 миллиардов... | 17.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Страховые компании Сбера — "СберСтрахование жизни" и "СберСтрахование" — за 9 месяцев 2025 года выплатили розничным и корпоративным клиентам 614 миллиардов рублей по договорам страхования, сообщает Сбер. "СберСтрахование жизни" выплатила за указанный период 595,9 миллиарда рублей по программам страхования жизни и здоровья. В том числе по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) клиенты компании получили 299,6 миллиарда рублей — это общий размер накоплений с НСЖ. По договорам страхования жизни с инвестиционной составляющей выплачено 280,3 миллиарда рублей, а по программам кредитного и ипотечного страхования жизни — 15,9 миллиарда рублей. "СберСтрахование" за 9 месяцев 2025 года оказала клиентам помощь на 18,1 миллиарда рублей. Из них 11,2 миллиарда перечислено по программам розничного страхования, 5,4 миллиарда рублей — корпоративного, а оставшиеся 1,5 миллиарда рублей направлены на оплату услуг по полисам добровольного медицинского страхования. В розничном страховании лидируют программы автострахования: на них пришлось 52% от общей суммы выплат физлицам. Водители получили: по полисам ОСАГО — 3 миллиарда рублей, по каско — 2,8 миллиарда. Корпоративным клиентам больше всего выплат направлено по программам страхования имущества — 4,3 миллиарда рублей (79%). На втором месте — выплаты по реализации финансовых рисков: 724,3 миллиона рублей (13%). "Мы исходим из того, что страхование должно помогать в трудных жизненных ситуациях — и не на словах, а на деле. В Сбере мы усилили требования к ипотечному страхованию жизни, чтобы люди были уверены: в экстренной ситуации полис действительно защитит", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

