Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга
2025-10-17T11:54+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга: по итогам 2024 года банк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay по количеству обработанных транзакций, сообщил "Сбер" со ссылкой на рейтинг международной исследовательской компании Nilson Report "Российский Сбербанк признан лидером мирового эквайринга. Российский банк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Количество транзакций за 2024 год превысило 52 миллиарда. Об этом говорится в рейтинге ведущего аналитического агентства в мире Nilson Report", - сказано в сообщении банка. По данным Nilson Report, 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров приходится на российский банк. "Наше лидерство в мировом рейтинге - результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек - от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии - уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности", - сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что российский финтех испытывает рекордное санкционное давление - и это мотивирует "Сбер" создавать свои уникальные решения. "В 2024 году мы первыми в мире сделали реальностью массовые платежи по биометрии с помощью улыбки, а в этом году вернули бесконтактную оплату с помощью iPhone в России, назвав эту технологию "Вжух". Инновации делают наши решения самыми востребованными среди клиентов - как бизнеса, так и десятков миллионов ежедневно платящих пользователей", - заключил Греф.
