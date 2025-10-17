Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/sber-863627081.html
Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга
Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга - 17.10.2025, ПРАЙМ
Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга
Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга: по итогам 2024 года банк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay по количеству обработанных... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T11:54+0300
2025-10-17T11:54+0300
экономика
финансы
герман греф
сбербанк
jpmorgan chase
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861235046_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_405ffa71bdeaf63e0b6ba22c21e26b4a.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга: по итогам 2024 года банк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay по количеству обработанных транзакций, сообщил "Сбер" со ссылкой на рейтинг международной исследовательской компании Nilson Report "Российский Сбербанк признан лидером мирового эквайринга. Российский банк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Количество транзакций за 2024 год превысило 52 миллиарда. Об этом говорится в рейтинге ведущего аналитического агентства в мире Nilson Report", - сказано в сообщении банка. По данным Nilson Report, 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров приходится на российский банк. "Наше лидерство в мировом рейтинге - результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек - от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии - уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности", - сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что российский финтех испытывает рекордное санкционное давление - и это мотивирует "Сбер" создавать свои уникальные решения. "В 2024 году мы первыми в мире сделали реальностью массовые платежи по биометрии с помощью улыбки, а в этом году вернули бесконтактную оплату с помощью iPhone в России, назвав эту технологию "Вжух". Инновации делают наши решения самыми востребованными среди клиентов - как бизнеса, так и десятков миллионов ежедневно платящих пользователей", - заключил Греф.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861235046_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_64309db17a744ce43836e197133a68ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, герман греф, сбербанк, jpmorgan chase
Экономика, Финансы, Герман Греф, Сбербанк, JPMorgan Chase
11:54 17.10.2025
 
Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга

Nilson Report: по итогам 2024 года Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска одного и отделений Сбербанка России
Вывеска одного и отделений Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Вывеска одного и отделений Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк впервые стал лидером мирового эквайринга: по итогам 2024 года банк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay по количеству обработанных транзакций, сообщил "Сбер" со ссылкой на рейтинг международной исследовательской компании Nilson Report
"Российский Сбербанк признан лидером мирового эквайринга. Российский банк обошел американские компании JPMorgan Chase и Worldpay. Количество транзакций за 2024 год превысило 52 миллиарда. Об этом говорится в рейтинге ведущего аналитического агентства в мире Nilson Report", - сказано в сообщении банка.
По данным Nilson Report, 9,5% транзакций 150 крупнейших мировых эквайеров приходится на российский банк.
"Наше лидерство в мировом рейтинге - результат многолетних инвестиций в собственные разработки и инфраструктуру. Наш полностью отечественный технологический стек - от процессинга и программного обеспечения терминалов до биометрии - уверенно держит рекордные транзакционные нагрузки и обеспечивает высочайший уровень безопасности", - сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
Он отметил, что российский финтех испытывает рекордное санкционное давление - и это мотивирует "Сбер" создавать свои уникальные решения.
"В 2024 году мы первыми в мире сделали реальностью массовые платежи по биометрии с помощью улыбки, а в этом году вернули бесконтактную оплату с помощью iPhone в России, назвав эту технологию "Вжух". Инновации делают наши решения самыми востребованными среди клиентов - как бизнеса, так и десятков миллионов ежедневно платящих пользователей", - заключил Греф.
 
ЭкономикаФинансыГерман ГрефСбербанкJPMorgan Chase
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала