Григоренко рассказал о первых итогах работы сервиса "жизненная ситуация"
Григоренко рассказал о первых итогах работы сервиса "жизненная ситуация"
2025-10-17T13:13+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Более 2 миллионов россиян воспользовались сервисом "жизненная ситуация" по защите от мошенников с момента его запуска, а наиболее востребованной услугой оказалось оформление самозапрета на кредиты и займы, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "С момента запуска "жизненной ситуации" для защиты от мошенников сервисом уже воспользовались более 2 миллионов россиян. Среди ее наиболее востребованных услуг – оформление самозапрета на кредиты и займы. С 1 сентября эту процедуру можно пройти не только онлайн, но и очно в отделениях МФЦ", - сказали в аппарате. Отмечается, что на сегодняшний день свыше 16 миллионов граждан уже установили самозапрет на кредиты и займы. Там добавили, что также была протестирована одна из новых "жизненных ситуаций" – "Защита от мошенников в сети". Сервис объединяет комплекс мер защиты, в том числе все доступные на портале "Госуслуги" инструменты противодействия мошенникам, включая самозапрет на кредиты, новые сим-карты, возможность проверки своей кредитной истории, информации о подозрительном звонке. В нем также представлены подробные инструкции, например, что делать, если гражданин сообщил мошенникам пароль и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. "Сейчас на федеральном и региональном уровнях мы объединяем государственные услуги по принципу "жизненных ситуаций". Таким образом, человек комплексно и разом решает возникающий у него вопрос. Это позволяет оказывать госуслуги проще и быстрее – примерно на 30% в среднем", – сказал Григоренко, его слова приводятся в пресс-службе аппарата.
