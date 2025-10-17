https://1prime.ru/20251017/servis-863631273.html

Григоренко рассказал о первых итогах работы сервиса "жизненная ситуация"

Григоренко рассказал о первых итогах работы сервиса "жизненная ситуация" - 17.10.2025, ПРАЙМ

Григоренко рассказал о первых итогах работы сервиса "жизненная ситуация"

Более 2 миллионов россиян воспользовались сервисом "жизненная ситуация" по защите от мошенников с момента его запуска, а наиболее востребованной услугой... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T13:13+0300

2025-10-17T13:13+0300

2025-10-17T13:15+0300

россия

банки

финансы

рф

дмитрий григоренко

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/83958/60/839586061_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_2e759784d2bb6841eb8af3234cc68319.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Более 2 миллионов россиян воспользовались сервисом "жизненная ситуация" по защите от мошенников с момента его запуска, а наиболее востребованной услугой оказалось оформление самозапрета на кредиты и займы, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "С момента запуска "жизненной ситуации" для защиты от мошенников сервисом уже воспользовались более 2 миллионов россиян. Среди ее наиболее востребованных услуг – оформление самозапрета на кредиты и займы. С 1 сентября эту процедуру можно пройти не только онлайн, но и очно в отделениях МФЦ", - сказали в аппарате. Отмечается, что на сегодняшний день свыше 16 миллионов граждан уже установили самозапрет на кредиты и займы. Там добавили, что также была протестирована одна из новых "жизненных ситуаций" – "Защита от мошенников в сети". Сервис объединяет комплекс мер защиты, в том числе все доступные на портале "Госуслуги" инструменты противодействия мошенникам, включая самозапрет на кредиты, новые сим-карты, возможность проверки своей кредитной истории, информации о подозрительном звонке. В нем также представлены подробные инструкции, например, что делать, если гражданин сообщил мошенникам пароль и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. "Сейчас на федеральном и региональном уровнях мы объединяем государственные услуги по принципу "жизненных ситуаций". Таким образом, человек комплексно и разом решает возникающий у него вопрос. Это позволяет оказывать госуслуги проще и быстрее – примерно на 30% в среднем", – сказал Григоренко, его слова приводятся в пресс-службе аппарата.

https://1prime.ru/20251009/zapret-863326425.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, финансы, рф, дмитрий григоренко, технологии