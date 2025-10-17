Правительство компенсирует Севастополю траты на ликвидацию ЧС в Керчи
Правительство выделит Севастополю 26,5 млн руб на ликвидацию последствий крушения танкеров
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 26,5 миллиона рублей в 2025 году для компенсации бюджету Севастополя затрат на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2025 году Минприроды России из резервного фонда Правительства... бюджетные ассигнования в размере 26485,3 тысячи рублей на предоставление из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету г. Севастополя расходов на выполнение работ... по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Минприроды должно проконтролировать целевое и эффективное использование средств, представить доклад в правительство до 1 марта 2026 года.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.