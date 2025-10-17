Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство компенсирует Севастополю траты на ликвидацию ЧС в Керчи - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/sevastopol-863654314.html
Правительство компенсирует Севастополю траты на ликвидацию ЧС в Керчи
Правительство компенсирует Севастополю траты на ликвидацию ЧС в Керчи - 17.10.2025, ПРАЙМ
Правительство компенсирует Севастополю траты на ликвидацию ЧС в Керчи
Правительство РФ выделит 26,5 миллиона рублей в 2025 году для компенсации бюджету Севастополя затрат на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T23:47+0300
2025-10-17T23:47+0300
россия
севастополь
рф
тамань
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854270970_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_19af666651a034284b88d0ab15e5ba33.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 26,5 миллиона рублей в 2025 году для компенсации бюджету Севастополя затрат на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Выделить в 2025 году Минприроды России из резервного фонда Правительства... бюджетные ассигнования в размере 26485,3 тысячи рублей на предоставление из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету г. Севастополя расходов на выполнение работ... по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в документе. Минприроды должно проконтролировать целевое и эффективное использование средств, представить доклад в правительство до 1 марта 2026 года. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://1prime.ru/20251017/podderzhka-863653691.html
https://1prime.ru/20250703/mintrans-859147159.html
севастополь
рф
тамань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/11/854270970_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_9e04076f526b5d964295a903e22ed054.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, севастополь, рф, тамань, минприроды
РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, РФ, Тамань, Минприроды
23:47 17.10.2025
 
Правительство компенсирует Севастополю траты на ликвидацию ЧС в Керчи

Правительство выделит Севастополю 26,5 млн руб на ликвидацию последствий крушения танкеров

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 26,5 миллиона рублей в 2025 году для компенсации бюджету Севастополя затрат на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2025 году Минприроды России из резервного фонда Правительства... бюджетные ассигнования в размере 26485,3 тысячи рублей на предоставление из федерального бюджета иного межбюджетного трансферта бюджету г. Севастополя расходов на выполнение работ... по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Регионам выделят почти 2,35 миллиарда рублей на содействие занятости
Вчера, 23:20
Минприроды должно проконтролировать целевое и эффективное использование средств, представить доклад в правительство до 1 марта 2026 года.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
# Здание министерства транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти
3 июля, 15:21
 
РОССИЯСЕВАСТОПОЛЬРФТаманьМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала