Биржевые цены на апельсиновый сок в мире упали до минимума за три года

2025-10-17T15:59+0300

экономика

мировая торговля

апельсины

цены на продукты

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в пятницу падают до самого низкого уровня с середины октября 2022 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.37 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока падают на 1,35% относительно предыдущего закрытия - до 1,904 доллара за фунт. А ранее в ходе торгов показатель достигал минимально 1,8973 доллара, это самое низкое значение с 12 октября 2022 года. С начала месяца цена опустилась уже более чем на 20%, а с начала года - упала более чем в два с половиной раза.

2025

