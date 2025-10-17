Биржевые цены на апельсиновый сок в мире упали до минимума за три года

https://1prime.ru/20251017/sok-863639103.html
2025-10-17T15:59+0300
2025-10-17T15:59+0300
2025-10-17T15:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/68/840226809_0:13:3108:1761_1920x0_80_0_0_d43372c29507f1dbce241988ac6ec575.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на апельсиновый сок в мире в пятницу падают до самого низкого уровня с середины октября 2022 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.37 мск цена ноябрьского (ближайшего) фьючерса замороженного концентрата апельсинового сока падают на 1,35% относительно предыдущего закрытия - до 1,904 доллара за фунт. А ранее в ходе торгов показатель достигал минимально 1,8973 доллара, это самое низкое значение с 12 октября 2022 года. С начала месяца цена опустилась уже более чем на 20%, а с начала года - упала более чем в два с половиной раза.
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/68/840226809_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_baf4cce5a8295dfe69ae74aee3c0930c.jpg
