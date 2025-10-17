https://1prime.ru/20251017/sollerz-863643890.html

Sollers планирует локализовать производство бамперов и кресел минивэна

2025-10-17T17:50+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Российская автомобильная группа "Соллерс" планирует локализовать производство бамперов и кресел, а также стекол, систем двигателя и выхлопных систем для автомобиля Sollers SP7, сообщил генеральный директор Центра продуктового развития "Соллерс" Михаил Гурьянов. "Мы планируем локализовать экстерьерные детали - бамперы, соответственно интерьерные детали - сиденья, обивки, системы двигателя, выхлопную систему, стекла", - приводятся слова Гурьянова в видео, опубликованном в сообществе Sollers "ВКонтакте" и посвященном локализации производства минивэна Sollers SP7. Он напомнил, что фургон Sollers SP7 был запущен в серийное производство с локализацией сварки и окраски кузова, а также сборки автомобиля. По его словам, первыми локализованными элементами в автомобиле стали аккумуляторные батареи и шины. "Очень внимательно смотрим за возможностью локализации электронных компонентов, таких как блок управления кузовной электроникой, блок управления двигателя, системы пассивной и активной безопасности", - добавил Гурьянов. Производство минивэна SP7 началось в июле 2025 года на заводе "Соллерс" в Елабуге по технологии полного цикла. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем мощностью 237 лошадиных сил, соответствующим экологическому стандарту Евро-6, и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль вошел в перечень машин, рекомендованных Минпромторгом РФ для закупок в такси после вступления в силу закона о локализации с 1 марта 2026 года.

