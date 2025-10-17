Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы будем воевать": в США сделали громкое заявление после звонка Путина - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/ssha-863614401.html
"Мы будем воевать": в США сделали громкое заявление после звонка Путина
"Мы будем воевать": в США сделали громкое заявление после звонка Путина - 17.10.2025, ПРАЙМ
"Мы будем воевать": в США сделали громкое заявление после звонка Путина
Телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, проведенный в четверг, сорвал планы Киева на усиление конфликта на... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T07:00+0300
2025-10-17T07:00+0300
мировая экономика
украина
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 17 октября — ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, проведенный в четверг, сорвал планы Киева на усиление конфликта на Украине, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. "Зеленский думал, что мол, мы (Украинцы. — Прим. Ред.) ничего не будем подписывать, а будем воевать, как хотят наши европейские друзья. Но после этого звонка у него только одна дорога к прекращению боевых действий", — отметил он. Дэвис подчеркнул, что Трампу следует помнить о том, что Украина уже не раз пыталась помешать мирным попыткам урегулирования и разрешению ключевых разногласий между конфликтующими сторонами. "Потому для того, чтобы это было нечто большее, чем прекращение огня, чтобы конфликт мог завершиться, необходимо решить фундаментальные вопросы и, в том числе, приструнить Зеленского", — пояснил эксперт. Разговор между Трампом и Путиным был восьмым по счету и самым продолжительным за время второго президентского срока Трампа, длившимся два с половиной часа. Согласно сообщению помощника президента Юрия Ушакова, обсуждалась возможность проведения нового саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и дальнейшее сотрудничество двух стран. Основное внимание было уделено украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России дипломатическому разрешению конфликта и поделился детальными оценками текущей ситуации. Было рассмотрено и предложение о поставках Украине ракет Tomahawk. Путин отметил, что подобное вооружение не изменит стратегическую обстановку, но значительно осложнит российско-американские отношения. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал важность быстрого установления мира в Украине и заявил, что окончание конфликта создаст огромные возможности для экономического взаимодействия России и США. Позже американский президент добавил, что ракеты Tomahawk необходимы самим Соединённым Штатам, а Путин негативно отнесся к возможной передаче этого оружия врагам России.
https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863612281.html
https://1prime.ru/20251017/putin-863611816.html
https://1prime.ru/20251017/rossiya-863611242.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_49065c9d4f068ff47cb455563411855f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
07:00 17.10.2025
 
"Мы будем воевать": в США сделали громкое заявление после звонка Путина

Дэвис: разговор Трампа и Путина изменил планы Киева по эскалации на Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 октября — ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, проведенный в четверг, сорвал планы Киева на усиление конфликта на Украине, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
"Зеленский думал, что мол, мы (Украинцы. — Прим. Ред.) ничего не будем подписывать, а будем воевать, как хотят наши европейские друзья. Но после этого звонка у него только одна дорога к прекращению боевых действий", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа
05:02
Дэвис подчеркнул, что Трампу следует помнить о том, что Украина уже не раз пыталась помешать мирным попыткам урегулирования и разрешению ключевых разногласий между конфликтующими сторонами.
"Потому для того, чтобы это было нечто большее, чем прекращение огня, чтобы конфликт мог завершиться, необходимо решить фундаментальные вопросы и, в том числе, приструнить Зеленского", — пояснил эксперт.
Разговор между Трампом и Путиным был восьмым по счету и самым продолжительным за время второго президентского срока Трампа, длившимся два с половиной часа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В США сообщили, что Трамп изменил тон в разговоре с Путиным
04:37
Согласно сообщению помощника президента Юрия Ушакова, обсуждалась возможность проведения нового саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и дальнейшее сотрудничество двух стран.
Основное внимание было уделено украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России дипломатическому разрешению конфликта и поделился детальными оценками текущей ситуации.
Было рассмотрено и предложение о поставках Украине ракет Tomahawk. Путин отметил, что подобное вооружение не изменит стратегическую обстановку, но значительно осложнит российско-американские отношения.
Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал важность быстрого установления мира в Украине и заявил, что окончание конфликта создаст огромные возможности для экономического взаимодействия России и США. Позже американский президент добавил, что ракеты Tomahawk необходимы самим Соединённым Штатам, а Путин негативно отнесся к возможной передаче этого оружия врагам России.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
"Болезненный удар": в Британии назвали необычный итог звонка Путина Трампу
04:15
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАКиевВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала