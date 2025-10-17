"Мы будем воевать": в США сделали громкое заявление после звонка Путина

https://1prime.ru/20251017/ssha-863614401.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861938860_0:4:3203:1805_1920x0_80_0_0_971cc51ff8e906c013364cbefce93a5d.jpg
МОСКВА, 17 октября — ПРАЙМ. Телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, проведенный в четверг, сорвал планы Киева на усиление конфликта на Украине, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. "Зеленский думал, что мол, мы (Украинцы. — Прим. Ред.) ничего не будем подписывать, а будем воевать, как хотят наши европейские друзья. Но после этого звонка у него только одна дорога к прекращению боевых действий", — отметил он. Дэвис подчеркнул, что Трампу следует помнить о том, что Украина уже не раз пыталась помешать мирным попыткам урегулирования и разрешению ключевых разногласий между конфликтующими сторонами. "Потому для того, чтобы это было нечто большее, чем прекращение огня, чтобы конфликт мог завершиться, необходимо решить фундаментальные вопросы и, в том числе, приструнить Зеленского", — пояснил эксперт. Разговор между Трампом и Путиным был восьмым по счету и самым продолжительным за время второго президентского срока Трампа, длившимся два с половиной часа. Согласно сообщению помощника президента Юрия Ушакова, обсуждалась возможность проведения нового саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и дальнейшее сотрудничество двух стран. Основное внимание было уделено украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России дипломатическому разрешению конфликта и поделился детальными оценками текущей ситуации. Было рассмотрено и предложение о поставках Украине ракет Tomahawk. Путин отметил, что подобное вооружение не изменит стратегическую обстановку, но значительно осложнит российско-американские отношения. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал важность быстрого установления мира в Украине и заявил, что окончание конфликта создаст огромные возможности для экономического взаимодействия России и США. Позже американский президент добавил, что ракеты Tomahawk необходимы самим Соединённым Штатам, а Путин негативно отнесся к возможной передаче этого оружия врагам России.
мировая экономика, украина, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
