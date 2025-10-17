Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/ssha-863644236.html
В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США
В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США - 17.10.2025, ПРАЙМ
В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США
Свод правил Всемирной торговой организации изначально сформирован в ущерб интересам Соединенных Штатов, заявил в пятницу старший советник президента США по... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T18:01+0300
2025-10-17T18:01+0300
мировая экономика
сша
европа
япония
дональд трамп
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт – ПРАЙМ. Свод правил Всемирной торговой организации изначально сформирован в ущерб интересам Соединенных Штатов, заявил в пятницу старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. "Мы продолжаем утверждать, что система ВТО, включая режим наибольшего благоприятствования, изначально несправедлива по отношению к США. Мы сталкиваемся с завышенными тарифами и нетарифными барьерами и не намерены больше это терпеть", - сказал Наварро в ходе дискуссии, организованной Советом по международным делам. Он отметил, что под руководством Дональда Трампа "США сумели перестроить международную торговую систему таким образом, как этого никогда не предполагал сам Совет ВТО". "Никто не верил, что можно прийти в любую страну и потребовать пересмотра тарифов, нетарифных барьеров и цифровых правил - но именно это мы и сделали. Мы добились соглашений с Европой, Японией и Южной Кореей, и они не только открыли свои рынки, но и начали инвестировать в защиту нашей экономики и национальной безопасности", - подчеркнул Наварро. По его словам, в результате "честность и прямота между мировыми лидерами никогда не были выше". "История творится у нас на глазах - благодаря решимости президента восстановить справедливость в мировой торговле", - добавил он.
https://1prime.ru/20250902/shos-861635792.html
сша
европа
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, европа, япония, дональд трамп, вто
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, ВТО
18:01 17.10.2025
 
В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США

Советник Трампа Наварро: система ВТО изначально несправедлива по отношению к США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 окт – ПРАЙМ. Свод правил Всемирной торговой организации изначально сформирован в ущерб интересам Соединенных Штатов, заявил в пятницу старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.
"Мы продолжаем утверждать, что система ВТО, включая режим наибольшего благоприятствования, изначально несправедлива по отношению к США. Мы сталкиваемся с завышенными тарифами и нетарифными барьерами и не намерены больше это терпеть", - сказал Наварро в ходе дискуссии, организованной Советом по международным делам.
Он отметил, что под руководством Дональда Трампа "США сумели перестроить международную торговую систему таким образом, как этого никогда не предполагал сам Совет ВТО".
"Никто не верил, что можно прийти в любую страну и потребовать пересмотра тарифов, нетарифных барьеров и цифровых правил - но именно это мы и сделали. Мы добились соглашений с Европой, Японией и Южной Кореей, и они не только открыли свои рынки, но и начали инвестировать в защиту нашей экономики и национальной безопасности", - подчеркнул Наварро.
По его словам, в результате "честность и прямота между мировыми лидерами никогда не были выше".
"История творится у нас на глазах - благодаря решимости президента восстановить справедливость в мировой торговле", - добавил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Страны ШОС выступили за реформу ВТО для решения торговых споров
2 сентября, 11:18
 
Мировая экономикаСШАЕВРОПАЯПОНИЯДональд ТрампВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала