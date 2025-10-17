https://1prime.ru/20251017/ssha-863644236.html
В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США
В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США - 17.10.2025, ПРАЙМ
В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США
Свод правил Всемирной торговой организации изначально сформирован в ущерб интересам Соединенных Штатов, заявил в пятницу старший советник президента США по... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T18:01+0300
2025-10-17T18:01+0300
2025-10-17T18:01+0300
мировая экономика
сша
европа
япония
дональд трамп
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт – ПРАЙМ. Свод правил Всемирной торговой организации изначально сформирован в ущерб интересам Соединенных Штатов, заявил в пятницу старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. "Мы продолжаем утверждать, что система ВТО, включая режим наибольшего благоприятствования, изначально несправедлива по отношению к США. Мы сталкиваемся с завышенными тарифами и нетарифными барьерами и не намерены больше это терпеть", - сказал Наварро в ходе дискуссии, организованной Советом по международным делам. Он отметил, что под руководством Дональда Трампа "США сумели перестроить международную торговую систему таким образом, как этого никогда не предполагал сам Совет ВТО". "Никто не верил, что можно прийти в любую страну и потребовать пересмотра тарифов, нетарифных барьеров и цифровых правил - но именно это мы и сделали. Мы добились соглашений с Европой, Японией и Южной Кореей, и они не только открыли свои рынки, но и начали инвестировать в защиту нашей экономики и национальной безопасности", - подчеркнул Наварро. По его словам, в результате "честность и прямота между мировыми лидерами никогда не были выше". "История творится у нас на глазах - благодаря решимости президента восстановить справедливость в мировой торговле", - добавил он.
https://1prime.ru/20250902/shos-861635792.html
сша
европа
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, европа, япония, дональд трамп, вто
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, ВТО
В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США
Советник Трампа Наварро: система ВТО изначально несправедлива по отношению к США