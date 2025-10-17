https://1prime.ru/20251017/ssha-863644236.html

В Белом доме заявили, что правила ВТО сформированы в ущерб интересам США

мировая экономика

сша

европа

япония

дональд трамп

вто

ВАШИНГТОН, 17 окт – ПРАЙМ. Свод правил Всемирной торговой организации изначально сформирован в ущерб интересам Соединенных Штатов, заявил в пятницу старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. "Мы продолжаем утверждать, что система ВТО, включая режим наибольшего благоприятствования, изначально несправедлива по отношению к США. Мы сталкиваемся с завышенными тарифами и нетарифными барьерами и не намерены больше это терпеть", - сказал Наварро в ходе дискуссии, организованной Советом по международным делам. Он отметил, что под руководством Дональда Трампа "США сумели перестроить международную торговую систему таким образом, как этого никогда не предполагал сам Совет ВТО". "Никто не верил, что можно прийти в любую страну и потребовать пересмотра тарифов, нетарифных барьеров и цифровых правил - но именно это мы и сделали. Мы добились соглашений с Европой, Японией и Южной Кореей, и они не только открыли свои рынки, но и начали инвестировать в защиту нашей экономики и национальной безопасности", - подчеркнул Наварро. По его словам, в результате "честность и прямота между мировыми лидерами никогда не были выше". "История творится у нас на глазах - благодаря решимости президента восстановить справедливость в мировой торговле", - добавил он.

