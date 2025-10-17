В ОАЭ началось строительство центра обработки данных ИИ-альянса Stargate

https://1prime.ru/20251017/stargate-863621857.html

технологии

бизнес

абу-даби

оаэ

сша

дональд трамп

openai

oracle

nvidia

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621689_0:22:3567:2028_1920x0_80_0_0_2de38bbeffaa13713a80dad75b070c13.jpg

ДУБАЙ, 17 окт - ПРАЙМ. В ОАЭ началось строительство первого за пределами США центра обработки данных ИИ-альянса Stargate при участии эмиратской компании G42, американских технологических гигантов OpenAI, Oracle, Nvidia и Cisco, а также японского инвестбанка Softbank Group, говорится в сообщении G42. "Stargate UAE обретает форму. Создаваемый под руководством компании Khazna, этот кластер ИИ-инфраструктуры мощностью 1 ГВт является краеугольным камнем эмиратско-американского ИИ-кампуса мощностью 5 ГВт в Абу-Даби и ключевым элементом построения интеллектуальной сети: фиджитал-опоры, обеспечивающей безопасный, суверенный и масштабируемый ИИ для страны и региона", - говорится в сообщении G42 в соцсети Х. Президент США Дональд Трамп в январе объявил о создании в Штатах компании Stargate, которая инвестирует минимум 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. В ходе его визита в ОАЭ в мае было объявлено о планируемом кластере для обработки данных ИИ в Абу-Даби мощностью 5 гигаватт, включая проект Stargate UAE мощностью 1 гигаватт. Первую очередь Stargate UAE мощностью 200 мегаватт планировалось запустить в 2026 году. Строительством проекта занимается эмиратская компания G42, а операторами станут американские OpenAI и Oracle. "От государственного управления и энергетики до образования и здравоохранения, Stargate UAE станет движущей силой следующей волны интеллектуальных инноваций", - говорится в заявлении G42. Сообщалось, что создаваемый в Абу-Даби американо-эмиратский ИИ-кластер будет использовать атомную и солнечную энергию наряду с энергией электростанций, работающих на природном газе, для достижения максимальной углеродной нейтральности.

