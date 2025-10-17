Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
За месяц в России выросла лишь средняя ставка по вкладам на полтора года - 17.10.2025
За месяц в России выросла лишь средняя ставка по вкладам на полтора года
За месяц в России выросла лишь средняя ставка по вкладам на полтора года - 17.10.2025, ПРАЙМ
За месяц в России выросла лишь средняя ставка по вкладам на полтора года
С момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке в сентябре выросла лишь средняя ставка по вкладам сроком на 1,5 года, по остальным - снизилась,... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T17:30+0300
2025-10-17T17:30+0300
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. С момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке в сентябре выросла лишь средняя ставка по вкладам сроком на 1,5 года, по остальным - снизилась, свидетельствуют данные финансового маркетплейса "Финуслуги". "С момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке выросла лишь средняя ставка по вкладам на 1,5 года, вместе с тем средняя ставка по остальным срокам опустилась", - говорится в сообщении по итогам анализа вкладов на 100 тысяч рублей сроком от трех месяцев до трех лет. Отмечается, что трехмесячные вклады остаются наиболее доходными. Средняя ставка по ним составила 15,22% годовых (-0,31 процентного пункта с 12-го сентября). "Средняя ставка по вкладам на 1,5 года в топ-20 банках составила 10,74% годовых (+0,14 процентного пункта с 12 сентября 2025-го)", - говорится в материале. Также средняя ставка по полугодовым вкладам в топ-20 составляет 14,40% (-0,16 процентного пункта с 12-го сентября), а по годовым вкладам – 13,09% (0,37 процентного пункта). "Они стали лидерами снижения в этом периоде", - отметили аналитики. Средняя ставка по двухлетним вкладам составила 10,70% (-0,07 процентного пункта), а по трехлетним - 9,42% (-0,19 процентного пункта). Максимальная ставка по таким вкладам среди топ-20 банков предлагается при открытии вклада на три месяца (17,7% годовых), минимальная – 6,1%,предлагаемая по трехлетнему вкладу. "С момента сентябрьского заседания Банка России по ключевой ставке четыре банка повысили доходность вкладов, девять банков - снизили, три банка ставки не меняли, в остальных движение ставок было разнонаправленным (снижение по одним срокам, повышение по другим)", - сообщается в материале. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 24 октября 2025 года.
17:30 17.10.2025
 
За месяц в России выросла лишь средняя ставка по вкладам на полтора года

Финуслуги: за месяц выросла лишь средняя ставка по вкладам сроком на 1,5 года

МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. С момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке в сентябре выросла лишь средняя ставка по вкладам сроком на 1,5 года, по остальным - снизилась, свидетельствуют данные финансового маркетплейса "Финуслуги".
"С момента последнего заседания Банка России по ключевой ставке выросла лишь средняя ставка по вкладам на 1,5 года, вместе с тем средняя ставка по остальным срокам опустилась", - говорится в сообщении по итогам анализа вкладов на 100 тысяч рублей сроком от трех месяцев до трех лет.
Отмечается, что трехмесячные вклады остаются наиболее доходными. Средняя ставка по ним составила 15,22% годовых (-0,31 процентного пункта с 12-го сентября).
"Средняя ставка по вкладам на 1,5 года в топ-20 банках составила 10,74% годовых (+0,14 процентного пункта с 12 сентября 2025-го)", - говорится в материале.
Также средняя ставка по полугодовым вкладам в топ-20 составляет 14,40% (-0,16 процентного пункта с 12-го сентября), а по годовым вкладам – 13,09% (0,37 процентного пункта). "Они стали лидерами снижения в этом периоде", - отметили аналитики.
Средняя ставка по двухлетним вкладам составила 10,70% (-0,07 процентного пункта), а по трехлетним - 9,42% (-0,19 процентного пункта).
Максимальная ставка по таким вкладам среди топ-20 банков предлагается при открытии вклада на три месяца (17,7% годовых), минимальная – 6,1%,предлагаемая по трехлетнему вкладу.
"С момента сентябрьского заседания Банка России по ключевой ставке четыре банка повысили доходность вкладов, девять банков - снизили, три банка ставки не меняли, в остальных движение ставок было разнонаправленным (снижение по одним срокам, повышение по другим)", - сообщается в материале.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 24 октября 2025 года.
