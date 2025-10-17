https://1prime.ru/20251017/sud-863608947.html

Суд в Германии конфискует 720 миллионов евро из активов банка из России

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне намерен изъять в пользу ФРГ около 720 миллионов евро из замороженных активов попавшего в 2022 году под европейские санкции российского банка, сообщает агентство DPA со ссылкой на судебные власти федеральной немецкой земли Гессен. "В рамках принятого решения средства будут конфискованы в пользу государственной казны. Для этого по запросу федеральной прокуратуры было открыто специальное производство", - говорится в сообщении. Название российского банка не приводится, однако сообщается, что в июне 2022 года он попал в санкционный список Европейского союза против России. Все средства банка в европейских финансовых и кредитных учреждениях были заморожены. Однако вскоре после этого "неизвестные ответственные лица банка" якобы попытались вывести средства, отмечает агентство. Тем не менее, соответствующая операция была отклонена. В итоге в Германии было открыто дело по подозрению в попытке нарушения запрета распоряжаться замороженными средствами. Как сообщает DPA, дата судебного разбирательства еще не определена.

