Суд снял арест с имущества владельца шахты "Листвяжная" - 17.10.2025
Суд снял арест с имущества владельца шахты "Листвяжная"
2025-10-17T05:41+0300
2025-10-17T05:41+0300
энергетика
экономика
общество
кемерово
рф
кемеровская область
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Суд снял арест с имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, осужденного по делу о гибели 51 человека в 2021 году, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в марте 2025 года приговорил Федяева к 3,5 годам условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева - к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал. "Отменить арест, наложенный на имущество Федяева Михаила Юрьевича", - говорится в документе. В нем уточняется, что по делу нет сведений о заявлении или намерении предъявить гражданские иски к фигурантам. Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
05:41 17.10.2025
 
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Суд снял арест с имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, осужденного по делу о гибели 51 человека в 2021 году, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерово в марте 2025 года приговорил Федяева к 3,5 годам условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева - к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
"Отменить арест, наложенный на имущество Федяева Михаила Юрьевича", - говорится в документе.
В нем уточняется, что по делу нет сведений о заявлении или намерении предъявить гражданские иски к фигурантам.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
 
