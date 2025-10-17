https://1prime.ru/20251017/sud-863612969.html

Суд снял арест с имущества владельца шахты "Листвяжная"

Суд снял арест с имущества владельца шахты "Листвяжная" - 17.10.2025, ПРАЙМ

Суд снял арест с имущества владельца шахты "Листвяжная"

Суд снял арест с имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, осужденного по делу о гибели 51 человека в 2021 году, следует из... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T05:41+0300

2025-10-17T05:41+0300

2025-10-17T05:41+0300

энергетика

экономика

общество

кемерово

рф

кемеровская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863612969.jpg?1760668873

МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Суд снял арест с имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, осужденного по делу о гибели 51 человека в 2021 году, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в марте 2025 года приговорил Федяева к 3,5 годам условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева - к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал. "Отменить арест, наложенный на имущество Федяева Михаила Юрьевича", - говорится в документе. В нем уточняется, что по делу нет сведений о заявлении или намерении предъявить гражданские иски к фигурантам. Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.

кемерово

рф

кемеровская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кемерово, рф, кемеровская область