Суд в Польше освободил подозреваемого в подрыве "Северного потока" украинца - 17.10.2025
Суд в Польше освободил подозреваемого в подрыве "Северного потока" украинца
Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T15:49+0300
2025-10-17T15:49+0300
ВАРШАВА, 17 окт – ПРАЙМ. Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии. "На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить", - говорится в постановлении суда, которое огласил судья Дариуш Лубовский. Судья также обратил внимание на то, что взрыв газопровода "Северный поток" произошел не на территории Германии, не в территориальных водах Германии, а в международных водах. В связи с этим он заявил что в данном случае немецкое право не действует. "Таким образом данное событие следует рассматривать не через призму немецкого права, а через призму международного права", - сказал председательствующий на процессе. Далее судья заявил, что "оба газопровода являются собственностью России, то есть страны – врага Украины". "Поэтому с юридической точки зрения они не являются собственностью Германии", - закончил он свою мысль. Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней.
15:49 17.10.2025
 
Суд в Польше освободил подозреваемого в подрыве "Северного потока" украинца

Суд в Польше освободил подозреваемого в теракте на "Северном потоке" украинца Журавлёва

ВАРШАВА, 17 окт – ПРАЙМ. Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии.
"На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить", - говорится в постановлении суда, которое огласил судья Дариуш Лубовский.
Судья также обратил внимание на то, что взрыв газопровода "Северный поток" произошел не на территории Германии, не в территориальных водах Германии, а в международных водах.
В связи с этим он заявил что в данном случае немецкое право не действует.
"Таким образом данное событие следует рассматривать не через призму немецкого права, а через призму международного права", - сказал председательствующий на процессе.
Далее судья заявил, что "оба газопровода являются собственностью России, то есть страны – врага Украины".
"Поэтому с юридической точки зрения они не являются собственностью Германии", - закончил он свою мысль.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней.
