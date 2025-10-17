https://1prime.ru/20251017/sud-863638423.html

Суд в Польше освободил подозреваемого в подрыве "Северного потока" украинца

происшествия

газ

германия

польша

расследование чп на "северных потоках"

чп на северных потоках

ВАРШАВА, 17 окт – ПРАЙМ. Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии. "На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить", - говорится в постановлении суда, которое огласил судья Дариуш Лубовский. Судья также обратил внимание на то, что взрыв газопровода "Северный поток" произошел не на территории Германии, не в территориальных водах Германии, а в международных водах. В связи с этим он заявил что в данном случае немецкое право не действует. "Таким образом данное событие следует рассматривать не через призму немецкого права, а через призму международного права", - сказал председательствующий на процессе. Далее судья заявил, что "оба газопровода являются собственностью России, то есть страны – врага Украины". "Поэтому с юридической точки зрения они не являются собственностью Германии", - закончил он свою мысль. Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней.

