Суд во Франции обязал TotalEnergies отказаться от плавучего терминала СПГ
2025-10-17T16:19+0300
бизнес
газ
франция
европа
рф
totalenergies
мировая экономика
ПАРИЖ, 17 окт - ПРАЙМ. Административный суд Руана на севере Франции обязал энергетическую компанию TotalEnergies отказаться от эксплуатации своего плавучего терминала СПГ в порту Гавра, отменив соответствующее решение министерства экологических преобразований Франции, говорится в постановлении инстанции. Плавучий терминал СПГ в порту Гавра TotalEnergies появился по решению министерства экологических преобразований Франции в октябре 2023 года в условиях энергетического кризиса в Европе, вызванного антироссийскими санкциями на фоне СВО. Нахождение терминала в порту вызвало недовольство членов ассоциации "Экология для Гавра", которые добивались аннулирования решения министерства. Ведомство отказалось отменять свое решение, после чего активисты обратились в суд. "Решение, по которому министерство экологических преобразований... отказалось отменить постановление (о сохранении плавучего терминала - ред.)... аннулировано. Министру, ответственному за энергетику, предписывается принять новое решение об отмене (постановления - ред.) в течение двух месяцев", - говорится в постановлении суда. Руанский суд счел, что чрезвычайная ситуация, которой было обусловлено появление терминала, утратила свою актуальность, передает в пятницу телеканал BFMTV. Внимание ассоциации "Экология для Гавра" было вызвано тем фактом, что терминал фактически не использовался по назначению на протяжении года из-за отсутствия поставок СПГ, напоминает телеканал. Помимо этого, ассоциацию возмутило, что власти Франции согласились на создание СПГ-терминала, пренебрегая защитой окружающей среды, признанной в 2022 году одним из основополагающих интересов страны. "Для компании TotalEnergies, желавшей сохранить этот канал для сланцевого газа, был разработан специальный правовой режим", - приводит телеканал слова бывшего лидера партии зеленых "Экологисты" и нынешнего юриста ассоциации Жюльена Байю. По информации канала, терминал компании TotalEnergies представлял собой судно, оборудованное системой регенерации сжиженного газа и рассчитанное на объем до 145 тысяч кубических метров. Этот терминал способен производить пять миллиардов кубометров газа в год, что покрывает 10% газового спроса Франции, сообщает BFMTV. Энергетическая компания TotalEnergies, по информации телеканала, пока еще никак не комментировала судебное решение. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
франция
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
