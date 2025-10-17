Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16:19 17.10.2025
 
Суд во Франции обязал TotalEnergies отказаться от плавучего терминала СПГ

Суд в Руане обязал TotalEnergies отказаться от терминала СПГ в порту Гавра

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
ПАРИЖ, 17 окт - ПРАЙМ. Административный суд Руана на севере Франции обязал энергетическую компанию TotalEnergies отказаться от эксплуатации своего плавучего терминала СПГ в порту Гавра, отменив соответствующее решение министерства экологических преобразований Франции, говорится в постановлении инстанции.
Плавучий терминал СПГ в порту Гавра TotalEnergies появился по решению министерства экологических преобразований Франции в октябре 2023 года в условиях энергетического кризиса в Европе, вызванного антироссийскими санкциями на фоне СВО. Нахождение терминала в порту вызвало недовольство членов ассоциации "Экология для Гавра", которые добивались аннулирования решения министерства. Ведомство отказалось отменять свое решение, после чего активисты обратились в суд.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ, пишут СМИ
16:12
"Решение, по которому министерство экологических преобразований... отказалось отменить постановление (о сохранении плавучего терминала - ред.)... аннулировано. Министру, ответственному за энергетику, предписывается принять новое решение об отмене (постановления - ред.) в течение двух месяцев", - говорится в постановлении суда.
Руанский суд счел, что чрезвычайная ситуация, которой было обусловлено появление терминала, утратила свою актуальность, передает в пятницу телеканал BFMTV. Внимание ассоциации "Экология для Гавра" было вызвано тем фактом, что терминал фактически не использовался по назначению на протяжении года из-за отсутствия поставок СПГ, напоминает телеканал.
Помимо этого, ассоциацию возмутило, что власти Франции согласились на создание СПГ-терминала, пренебрегая защитой окружающей среды, признанной в 2022 году одним из основополагающих интересов страны.
"Для компании TotalEnergies, желавшей сохранить этот канал для сланцевого газа, был разработан специальный правовой режим", - приводит телеканал слова бывшего лидера партии зеленых "Экологисты" и нынешнего юриста ассоциации Жюльена Байю.
По информации канала, терминал компании TotalEnergies представлял собой судно, оборудованное системой регенерации сжиженного газа и рассчитанное на объем до 145 тысяч кубических метров. Этот терминал способен производить пять миллиардов кубометров газа в год, что покрывает 10% газового спроса Франции, сообщает BFMTV.
Энергетическая компания TotalEnergies, по информации телеканала, пока еще никак не комментировала судебное решение.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею
15 октября, 13:50
Россия сократила поставки СПГ в Южную Корею
15 октября, 13:50
 
