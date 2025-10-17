https://1prime.ru/20251017/terminaly-863623290.html

В России ликвидировали криминальную сеть терминалов пропуска трафика

2025-10-17T10:26+0300

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. МВД РФ ликвидировало сеть терминалов пропуска трафика, которая использовалась для дистанционных мошенничеств и ложных сообщений о терактах и действовала на территории 11 регионов России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась в преступных целях. Предварительно установлено, что коммуникационная система функционировала на территории 11 субъектов. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Они через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса", - написала она в Telegram-канале. Волк добавила, что соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью сим-карт, либо дистанционно, которые позволяли зарубежным мошенникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать телефонные мошенничества и делать ложные сообщения об актах терроризма. Она уточнила, что в результате обысков оперативники обнаружили 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие предметы. Часть изъятых сим-карт проходят как улики по 30 уголовным делам по статьями 159 УК РФ (мошенничество) и 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). "В подразделения полиции доставлены 11 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных операторов в соответствии со статьей 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Также проводится проверка правомерности оформления изъятых сим-карт", - заключила Волк.

