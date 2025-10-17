Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России ликвидировали криминальную сеть терминалов пропуска трафика - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251017/terminaly-863623290.html
В России ликвидировали криминальную сеть терминалов пропуска трафика
В России ликвидировали криминальную сеть терминалов пропуска трафика - 17.10.2025, ПРАЙМ
В России ликвидировали криминальную сеть терминалов пропуска трафика
МВД РФ ликвидировало сеть терминалов пропуска трафика, которая использовалась для дистанционных мошенничеств и ложных сообщений о терактах и действовала на... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T10:26+0300
2025-10-17T10:26+0300
происшествия
россия
рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. МВД РФ ликвидировало сеть терминалов пропуска трафика, которая использовалась для дистанционных мошенничеств и ложных сообщений о терактах и действовала на территории 11 регионов России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась в преступных целях. Предварительно установлено, что коммуникационная система функционировала на территории 11 субъектов. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Они через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса", - написала она в Telegram-канале. Волк добавила, что соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью сим-карт, либо дистанционно, которые позволяли зарубежным мошенникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать телефонные мошенничества и делать ложные сообщения об актах терроризма. Она уточнила, что в результате обысков оперативники обнаружили 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие предметы. Часть изъятых сим-карт проходят как улики по 30 уголовным делам по статьями 159 УК РФ (мошенничество) и 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). "В подразделения полиции доставлены 11 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных операторов в соответствии со статьей 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Также проводится проверка правомерности оформления изъятых сим-карт", - заключила Волк.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, мвд
Происшествия, РОССИЯ, РФ, МВД
10:26 17.10.2025
 
В России ликвидировали криминальную сеть терминалов пропуска трафика

МВД ликвидировало сеть терминалов пропуска трафика в 11 регионах России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. МВД РФ ликвидировало сеть терминалов пропуска трафика, которая использовалась для дистанционных мошенничеств и ложных сообщений о терактах и действовала на территории 11 регионов России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась в преступных целях. Предварительно установлено, что коммуникационная система функционировала на территории 11 субъектов. Операторы терминалов действовали по указанию анонимных кураторов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Они через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса", - написала она в Telegram-канале.
Волк добавила, что соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие либо с помощью сим-карт, либо дистанционно, которые позволяли зарубежным мошенникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать телефонные мошенничества и делать ложные сообщения об актах терроризма.
Она уточнила, что в результате обысков оперативники обнаружили 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие предметы. Часть изъятых сим-карт проходят как улики по 30 уголовным делам по статьями 159 УК РФ (мошенничество) и 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
"В подразделения полиции доставлены 11 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных операторов в соответствии со статьей 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Также проводится проверка правомерности оформления изъятых сим-карт", - заключила Волк.
 
ПроисшествияРОССИЯРФМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала