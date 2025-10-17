Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТМК выкупила бумаги у несогласных с переходом на единую акцию - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/tmk-863630724.html
ТМК выкупила бумаги у несогласных с переходом на единую акцию
ТМК выкупила бумаги у несогласных с переходом на единую акцию - 17.10.2025, ПРАЙМ
ТМК выкупила бумаги у несогласных с переходом на единую акцию
Трубная металлургическая компания (ТМК) выкупила порядка 1,9 миллиона бумаг у акционеров, которые не согласились с переходом на единую акцию путем присоединения | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T13:03+0300
2025-10-17T13:03+0300
экономика
рынок
бизнес
рф
чтпз
тмк
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/39/841583935_0:41:780:480_1920x0_80_0_0_e3cef16964177139655e19a0f378041b.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) выкупила порядка 1,9 миллиона бумаг у акционеров, которые не согласились с переходом на единую акцию путем присоединения восьми дочерних предприятий, в совокупности более чем за 223 миллиона рублей, следует из сообщения компании. В августе акционеры ТМК утвердили переход на единую акцию путем присоединения восьми основных дочерних предприятий до конца года. Ожидается, что процедура будет завершена до конца года. Тогда отмечалось, что акционеры, которые проголосовали против присоединения подконтрольных обществ, имеют право предъявить свои акции к выкупу до 15 сентября по цене в 116,1 рубля за бумагу, расчеты планировалось завершить до 15 октября. "Количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные бумаги): 1 924 540 / 0,1829%", - говорится в сообщении. Следовательно, такое количество акций по цене в 116,1 рубля за бумагу ТМК могла выкупить примерно за 223 миллиона рублей. Отмечается, что основание для выкупа акций по требованию акционеров - статья 75 "Федерального закона" "Об акционерных обществах". Согласно документу, владельцы голосующих акций вправе требовать их выкуп компанией при решении о реорганизации общества или внесении изменений в устав, при голосовании против этого решения. К материнской компании ПАО "ТМК" будут присоединены ООО "ТМК-ТР", АО "ТД ТМК", АО "ВТЗ" (Волжский трубный завод), АО "СинТЗ" (Синарский трубный завод), АО "СТЗ" (Северский трубный завод), АО "Тагмет" (Таганрогский металлургический завод), АО "ПНТЗ" (Первоуральский новотрубный завод) и АО "ЧТПЗ" (Челябинский трубопрокатный завод). ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
https://1prime.ru/20251009/truby-863317522.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/39/841583935_59:0:699:480_1920x0_80_0_0_7e2d2d70aed0c8c484d71c0b104bb3e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, бизнес, рф, чтпз, тмк, акции
Экономика, Рынок, Бизнес, РФ, ЧТПЗ, ТМК, Акции
13:03 17.10.2025
 
ТМК выкупила бумаги у несогласных с переходом на единую акцию

ТМК выкупила 1,9 млн бумаг у несогласных с переходом на единую акцию

ТМК
ТМК
ТМК. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) выкупила порядка 1,9 миллиона бумаг у акционеров, которые не согласились с переходом на единую акцию путем присоединения восьми дочерних предприятий, в совокупности более чем за 223 миллиона рублей, следует из сообщения компании.
В августе акционеры ТМК утвердили переход на единую акцию путем присоединения восьми основных дочерних предприятий до конца года. Ожидается, что процедура будет завершена до конца года.
Тогда отмечалось, что акционеры, которые проголосовали против присоединения подконтрольных обществ, имеют право предъявить свои акции к выкупу до 15 сентября по цене в 116,1 рубля за бумагу, расчеты планировалось завершить до 15 октября.
"Количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные бумаги): 1 924 540 / 0,1829%", - говорится в сообщении.
Следовательно, такое количество акций по цене в 116,1 рубля за бумагу ТМК могла выкупить примерно за 223 миллиона рублей.
Отмечается, что основание для выкупа акций по требованию акционеров - статья 75 "Федерального закона" "Об акционерных обществах". Согласно документу, владельцы голосующих акций вправе требовать их выкуп компанией при решении о реорганизации общества или внесении изменений в устав, при голосовании против этого решения.
К материнской компании ПАО "ТМК" будут присоединены ООО "ТМК-ТР", АО "ТД ТМК", АО "ВТЗ" (Волжский трубный завод), АО "СинТЗ" (Синарский трубный завод), АО "СТЗ" (Северский трубный завод), АО "Тагмет" (Таганрогский металлургический завод), АО "ПНТЗ" (Первоуральский новотрубный завод) и АО "ЧТПЗ" (Челябинский трубопрокатный завод).
ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
Сети надземных трубопроводов сырьевого и товарного газа - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
ТМК заявила о готовности поставлять трубы для "Силы Сибири — 2"
9 октября, 09:52
 
ЭкономикаРынокБизнесРФЧТПЗТМКАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала