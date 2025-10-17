https://1prime.ru/20251017/tmk-863630724.html

ТМК выкупила бумаги у несогласных с переходом на единую акцию

ТМК выкупила бумаги у несогласных с переходом на единую акцию - 17.10.2025, ПРАЙМ

ТМК выкупила бумаги у несогласных с переходом на единую акцию

Трубная металлургическая компания (ТМК) выкупила порядка 1,9 миллиона бумаг у акционеров, которые не согласились с переходом на единую акцию путем присоединения | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T13:03+0300

2025-10-17T13:03+0300

2025-10-17T13:03+0300

экономика

рынок

бизнес

рф

чтпз

тмк

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/84158/39/841583935_0:41:780:480_1920x0_80_0_0_e3cef16964177139655e19a0f378041b.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) выкупила порядка 1,9 миллиона бумаг у акционеров, которые не согласились с переходом на единую акцию путем присоединения восьми дочерних предприятий, в совокупности более чем за 223 миллиона рублей, следует из сообщения компании. В августе акционеры ТМК утвердили переход на единую акцию путем присоединения восьми основных дочерних предприятий до конца года. Ожидается, что процедура будет завершена до конца года. Тогда отмечалось, что акционеры, которые проголосовали против присоединения подконтрольных обществ, имеют право предъявить свои акции к выкупу до 15 сентября по цене в 116,1 рубля за бумагу, расчеты планировалось завершить до 15 октября. "Количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные бумаги): 1 924 540 / 0,1829%", - говорится в сообщении. Следовательно, такое количество акций по цене в 116,1 рубля за бумагу ТМК могла выкупить примерно за 223 миллиона рублей. Отмечается, что основание для выкупа акций по требованию акционеров - статья 75 "Федерального закона" "Об акционерных обществах". Согласно документу, владельцы голосующих акций вправе требовать их выкуп компанией при решении о реорганизации общества или внесении изменений в устав, при голосовании против этого решения. К материнской компании ПАО "ТМК" будут присоединены ООО "ТМК-ТР", АО "ТД ТМК", АО "ВТЗ" (Волжский трубный завод), АО "СинТЗ" (Синарский трубный завод), АО "СТЗ" (Северский трубный завод), АО "Тагмет" (Таганрогский металлургический завод), АО "ПНТЗ" (Первоуральский новотрубный завод) и АО "ЧТПЗ" (Челябинский трубопрокатный завод). ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

https://1prime.ru/20251009/truby-863317522.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, бизнес, рф, чтпз, тмк, акции