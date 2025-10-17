https://1prime.ru/20251017/tonnel-863631492.html
Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США
Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США
Тоннель между Россией и США через Берингов пролив логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным, сообщил РИА Новости президент российского... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T13:18+0300
2025-10-17T13:18+0300
2025-10-17T13:18+0300
экономика
бизнес
россия
сша
аляска
евразия
кирилл дмитриев
рфпи
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/22/842472265_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_586ec8bbebc792e994e072ce9cf68a79.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Тоннель между Россией и США через Берингов пролив логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным, сообщил РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. "Логичнее было бы делать совмещенный автомобильно-железнодорожный тоннель. В отношении железнодорожного транспорта можно предположить применение современных технологий с учетом инженерных заделов на долгосрочную перспективу. С учетом дефицита инфраструктуры (а точнее ее полного отсутствия) на первом этапе необходимо обеспечить скорость 120 километров в час для грузового движения", - считает Иванкин. Он отметил, что при наличии устойчивого финансирования и технологий за восемь лет такой инфраструктурный объект может быть реализован, хотя добавил, что сроки очень сжатые. "Для реализации такого инфраструктурного проекта в сжатые сроки необходимо привлечь консорциум компаний. Консорциум международный. На каждом участке и виде работ могут работать различные компании. Сейчас пока трудно определить пул участников", - добавил Иванкин.
сша
аляска
евразия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/22/842472265_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_fa6900174dbca88c7b8159098e4ce925.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, аляска, евразия, кирилл дмитриев, рфпи, транспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, Аляска, ЕВРАЗИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Транспорт
Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США
Иванкин: тоннель между РФ и США логично сделать автомобильно-железнодорожным
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Тоннель между Россией и США через Берингов пролив логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным, сообщил РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
ранее написал о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску
. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию
и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
"Логичнее было бы делать совмещенный автомобильно-железнодорожный тоннель. В отношении железнодорожного транспорта можно предположить применение современных технологий с учетом инженерных заделов на долгосрочную перспективу. С учетом дефицита инфраструктуры (а точнее ее полного отсутствия) на первом этапе необходимо обеспечить скорость 120 километров в час для грузового движения", - считает Иванкин.
Он отметил, что при наличии устойчивого финансирования и технологий за восемь лет такой инфраструктурный объект может быть реализован, хотя добавил, что сроки очень сжатые.
"Для реализации такого инфраструктурного проекта в сжатые сроки необходимо привлечь консорциум компаний. Консорциум международный. На каждом участке и виде работ могут работать различные компании. Сейчас пока трудно определить пул участников", - добавил Иванкин.