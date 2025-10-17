Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251017/tonnel-863631492.html
Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США
Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США
Тоннель между Россией и США через Берингов пролив логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным, сообщил РИА Новости президент российского... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T13:18+0300
2025-10-17T13:18+0300
экономика
бизнес
россия
сша
аляска
евразия
кирилл дмитриев
рфпи
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/22/842472265_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_586ec8bbebc792e994e072ce9cf68a79.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Тоннель между Россией и США через Берингов пролив логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным, сообщил РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. "Логичнее было бы делать совмещенный автомобильно-железнодорожный тоннель. В отношении железнодорожного транспорта можно предположить применение современных технологий с учетом инженерных заделов на долгосрочную перспективу. С учетом дефицита инфраструктуры (а точнее ее полного отсутствия) на первом этапе необходимо обеспечить скорость 120 километров в час для грузового движения", - считает Иванкин. Он отметил, что при наличии устойчивого финансирования и технологий за восемь лет такой инфраструктурный объект может быть реализован, хотя добавил, что сроки очень сжатые. "Для реализации такого инфраструктурного проекта в сжатые сроки необходимо привлечь консорциум компаний. Консорциум международный. На каждом участке и виде работ могут работать различные компании. Сейчас пока трудно определить пул участников", - добавил Иванкин.
сша
аляска
евразия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/22/842472265_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_fa6900174dbca88c7b8159098e4ce925.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, аляска, евразия, кирилл дмитриев, рфпи, транспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, Аляска, ЕВРАЗИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Транспорт
13:18 17.10.2025
 
Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США

Иванкин: тоннель между РФ и США логично сделать автомобильно-железнодорожным

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБерингов пролив. Мыс Дежнева
Берингов пролив. Мыс Дежнева - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Берингов пролив. Мыс Дежнева. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Тоннель между Россией и США через Берингов пролив логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным, сообщил РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.
"Логичнее было бы делать совмещенный автомобильно-железнодорожный тоннель. В отношении железнодорожного транспорта можно предположить применение современных технологий с учетом инженерных заделов на долгосрочную перспективу. С учетом дефицита инфраструктуры (а точнее ее полного отсутствия) на первом этапе необходимо обеспечить скорость 120 километров в час для грузового движения", - считает Иванкин.
Он отметил, что при наличии устойчивого финансирования и технологий за восемь лет такой инфраструктурный объект может быть реализован, хотя добавил, что сроки очень сжатые.
"Для реализации такого инфраструктурного проекта в сжатые сроки необходимо привлечь консорциум компаний. Консорциум международный. На каждом участке и виде работ могут работать различные компании. Сейчас пока трудно определить пул участников", - добавил Иванкин.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШААляскаЕВРАЗИЯКирилл ДмитриевРФПИТранспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала