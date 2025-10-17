Эксперт оценил идею построить тоннель между Россией и США

https://1prime.ru/20251017/tonnel-863631492.html

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Тоннель между Россией и США через Берингов пролив логично сделать совмещенным автомобильно-железнодорожным, сообщил РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства туннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот туннель может стать туннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. "Логичнее было бы делать совмещенный автомобильно-железнодорожный тоннель. В отношении железнодорожного транспорта можно предположить применение современных технологий с учетом инженерных заделов на долгосрочную перспективу. С учетом дефицита инфраструктуры (а точнее ее полного отсутствия) на первом этапе необходимо обеспечить скорость 120 километров в час для грузового движения", - считает Иванкин. Он отметил, что при наличии устойчивого финансирования и технологий за восемь лет такой инфраструктурный объект может быть реализован, хотя добавил, что сроки очень сжатые. "Для реализации такого инфраструктурного проекта в сжатые сроки необходимо привлечь консорциум компаний. Консорциум международный. На каждом участке и виде работ могут работать различные компании. Сейчас пока трудно определить пул участников", - добавил Иванкин.

