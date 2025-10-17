https://1prime.ru/20251017/tramp-863609020.html
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать - 17.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T00:30+0300
2025-10-17T00:30+0300
2025-10-17T00:30+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863609020.jpg?1760650245
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и российского лидера Владимира Путина с начала второго срока американского президента.
"Мне кажется, это (украинский конфликт - ред.) могло привести к третьей мировой войне. Этого не случится. Но могло бы", - сказал Трамп в Белом доме.
Трамп заявил, что украинский конфликт США не касается. "Из-за моих отношений с президентом Путиным я думал, мы разрешим это быстро", - сказал Трамп.
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не случится
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и российского лидера Владимира Путина с начала второго срока американского президента.
"Мне кажется, это (украинский конфликт - ред.) могло привести к третьей мировой войне. Этого не случится. Но могло бы", - сказал Трамп в Белом доме.
Трамп заявил, что украинский конфликт США не касается. "Из-за моих отношений с президентом Путиным я думал, мы разрешим это быстро", - сказал Трамп.