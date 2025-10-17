https://1prime.ru/20251017/tramp-863609020.html

Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать

2025-10-17T00:30+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать. В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и российского лидера Владимира Путина с начала второго срока американского президента. "Мне кажется, это (украинский конфликт - ред.) могло привести к третьей мировой войне. Этого не случится. Но могло бы", - сказал Трамп в Белом доме. Трамп заявил, что украинский конфликт США не касается. "Из-за моих отношений с президентом Путиным я думал, мы разрешим это быстро", - сказал Трамп.

2025

