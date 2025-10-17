https://1prime.ru/20251017/tramp-863650209.html
Трамп ответил о перспективе запроса Зеленского о новых вооружениях
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что должен обеспечивать оружием склады своей страны, а не Киева. "Мое обязательство обеспечивать запасы США, потому что никогда не знаешь, что случится. В военное и мирное время, правда, никогда не знаешь", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме. Так он ответил о перспективе запроса Зеленского о новых вооружениях.
