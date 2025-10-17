https://1prime.ru/20251017/tramp-863651440.html
Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. "Я слышал об этом, это интересно", - сказал Трамп в Белом доме.
