Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной

Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной

2025-10-17T21:40+0300

ВАШИНГТОН, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который бы соединял Россию и Аляску. Он отметил, что туннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. "Я слышал об этом, это интересно", - сказал Трамп в Белом доме.

