Замглавы Росавтодора Костюченко назначен заместителем министра транспорта - 17.10.2025
Замглавы Росавтодора Костюченко назначен заместителем министра транспорта
Замглавы Росавтодора Костюченко назначен заместителем министра транспорта - 17.10.2025, ПРАЙМ
Замглавы Росавтодора Костюченко назначен заместителем министра транспорта
Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем министра транспорта РФ, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T22:17+0300
2025-10-17T22:17+0300
рф
росавтодор
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем министра транспорта РФ, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Костюченко Игоря Владимировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
рф
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_2ad5a69cc6acb83a9b0284acfe0df5fe.jpg
рф, росавтодор
РФ, Росавтодор
22:17 17.10.2025
 
Замглавы Росавтодора Костюченко назначен заместителем министра транспорта

Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем министра транспорта

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Здание Министерства Транспорта . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем министра транспорта РФ, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Костюченко Игоря Владимировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
РФРосавтодор
 
 
