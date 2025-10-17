https://1prime.ru/20251017/transport-863652831.html
Замглавы Росавтодора Костюченко назначен заместителем министра транспорта
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко назначен заместителем министра транспорта РФ, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Костюченко Игоря Владимировича заместителем Министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
