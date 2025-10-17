https://1prime.ru/20251017/trump-863635042.html

Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином

Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином - 17.10.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином

17.10.2025 Президент США Дональд Трамп подтвердил, что через пару недель у него состоится отдельная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что через пару недель у него состоится отдельная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. "Мы собираемся встретиться через пару недель. Мы собираемся встретиться в Южной Корее с Си Цзиньпином", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Трамп отметил, что с председателем КНР состоится отдельная встреча.

