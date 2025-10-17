ЦБ: снижение ключевой ставки не приведет к сильному росту цен на жилье

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы, банки, рф
Финансы, Банки, Экономика, РФ
01:52 17.10.2025
 
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки и ставок по депозитам не приведет к сильному росту цен на жилье, сказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
"Мы считаем, что снижение ключевой ставки не приведет к таким негативным явлениям, как сильный рост цен на жилье. Во-первых, мы будем снижать ставку постепенно и смотреть, чтобы привлекательность рублевых депозитов и сберегательное поведение у людей сохранялись. Эти факторы мы учитываем при принятии решений по ставке", - сказала она.
"Во-вторых, хотя, действительно, справедливо, что жилье может оттянуть на себя часть средств с депозитов, есть и другие направления, куда люди могут направить деньги. Это акции, облигации, другие инструменты финансового рынка", - продолжила Данилова.
Она отметила, что люди в 2025 году активно покупают облигации, чтобы зафиксировать высокую доходность на несколько лет: вложения граждан в ОФЗ и рублевые корпоративные облигации возросли с начала года на 1 триллион рублей.
"В-третьих, сами застройщики говорят, что у них есть нераспроданное жилье, и этот дополнительный спрос только поможет им. Если спрос встречает предложение, то нет оснований ждать значимого роста цен. И мы не должны забывать, что у нас есть вторичный рынок жилья, который в последние годы был менее привлекателен на фоне высоких ставок", - пояснила директор департамента.
Поэтому ЦБ РФ ожидает, что снижение ставок по депозитам не выльется в рост цен на жилье, а некоторый объем вкладов перераспределится между новостройками, вторичным рынком и другими сегментами финансового рынка, подытожила Данилова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4.00 мск.
 
