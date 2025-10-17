https://1prime.ru/20251017/tsb-863610889.html

ЦБ назвал проектное финансирование застройщиков одним из самых растущих

ЦБ назвал проектное финансирование застройщиков одним из самых растущих

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Проектное финансирование застройщиков сейчас - один из самых растущих сегментов корпоративного портфеля, его объем достиг почти 10 триллионов рублей, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Проектное финансирование застройщиков сейчас - один из самых растущих сегментов корпоративного портфеля. Его объем уже почти 10 триллионов рублей, это 11% корпоративного портфеля", - отметила она. Данилова также рассказала, как меняются показатели в сфере проектного финансирования. "Здесь у нас традиционный показатель – соотношение объема задолженности по строящимся проектам и объема средств, привлеченных на счета эскроу. Это говорит о том, сколько кредитов, выданных на строительство, обеспечено поступлениями на счета эскроу, то есть покупками. Сейчас это соотношение постепенно снижается, но ситуация остается стабильной: покрытие выданных кредитов счетами эскроу примерно на уровне 70%", - сообщила директор департамента. По ее словам, также традиционно важный показатель - отношение распроданности проекта к строительной готовности. Текущий уровень в 69% считается хорошим показателем, отметила она. "Еще один значимый показатель - сколько из строящегося жилья уже продано на этапе строительства. Этот показатель сильно не меняется, он остается на уровне 30-35% по России в последние годы (сейчас – 32%)", - подытожила Данилова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4.00 мск

