ЦБ назвал проектное финансирование застройщиков одним из самых растущих
03:46 17.10.2025
 
ЦБ назвал проектное финансирование застройщиков одним из самых растущих

ЦБ: проектное финансирование застройщиков достигло 10 трлн рублей

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Проектное финансирование застройщиков сейчас - один из самых растущих сегментов корпоративного портфеля, его объем достиг почти 10 триллионов рублей, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Проектное финансирование застройщиков сейчас - один из самых растущих сегментов корпоративного портфеля. Его объем уже почти 10 триллионов рублей, это 11% корпоративного портфеля", - отметила она.
Данилова также рассказала, как меняются показатели в сфере проектного финансирования.
"Здесь у нас традиционный показатель – соотношение объема задолженности по строящимся проектам и объема средств, привлеченных на счета эскроу. Это говорит о том, сколько кредитов, выданных на строительство, обеспечено поступлениями на счета эскроу, то есть покупками. Сейчас это соотношение постепенно снижается, но ситуация остается стабильной: покрытие выданных кредитов счетами эскроу примерно на уровне 70%", - сообщила директор департамента.
По ее словам, также традиционно важный показатель - отношение распроданности проекта к строительной готовности. Текущий уровень в 69% считается хорошим показателем, отметила она.
"Еще один значимый показатель - сколько из строящегося жилья уже продано на этапе строительства. Этот показатель сильно не меняется, он остается на уровне 30-35% по России в последние годы (сейчас – 32%)", - подытожила Данилова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4.00 мск
 
Заголовок открываемого материала