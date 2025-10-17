ЦБ не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков

https://1prime.ru/20251017/tsb-863611140.html

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков из-за санкционных рисков, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. "Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными. Если вкладываться в валютные инструменты, то возникают валютные риски, связанные с возможными колебаниями валюты", - сказала она. "Совсем не рекомендуем вкладываться в инструменты иностранных рынков, потому что здесь есть санкционные риски для российских граждан", - продолжила Данилова. При этом она отметила, что для людей, которые живут в России, имеют рублевые доходы и расходы, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4:00 мск.

