https://1prime.ru/20251017/tsb-863611140.html
ЦБ не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков
ЦБ не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков - 17.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков
Банк России не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков из-за санкционных рисков, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах,... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T04:01+0300
2025-10-17T04:01+0300
2025-10-17T04:01+0300
финансы
рынок
банки
рф
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863611140.jpg?1760662900
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков из-за санкционных рисков, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными. Если вкладываться в валютные инструменты, то возникают валютные риски, связанные с возможными колебаниями валюты", - сказала она.
"Совсем не рекомендуем вкладываться в инструменты иностранных рынков, потому что здесь есть санкционные риски для российских граждан", - продолжила Данилова.
При этом она отметила, что для людей, которые живут в России, имеют рублевые доходы и расходы, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4:00 мск.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, банки, рф, банк россия, банк россии
Финансы, Рынок, Банки, РФ, банк Россия, Банк России
ЦБ не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков
ЦБ не рекомендует вкладываться в иностранные инструменты из-за санкций
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банк России не рекомендует вкладываться в инструменты иностранных рынков из-за санкционных рисков, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
"Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными. Если вкладываться в валютные инструменты, то возникают валютные риски, связанные с возможными колебаниями валюты", - сказала она.
"Совсем не рекомендуем вкладываться в инструменты иностранных рынков, потому что здесь есть санкционные риски для российских граждан", - продолжила Данилова.
При этом она отметила, что для людей, которые живут в России, имеют рублевые доходы и расходы, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 4:00 мск.